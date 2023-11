Kevin Staut gewinnt das Weltcup-Springen in Stuttgart

Der Franzose Kevin Staut hat sich mit einem Weltklasse-Ritt bei den German Masters in Stuttgart durchgesetzt. Mit Beau de Laubry war er nur wenige Zehntel besser als die Konkurrenz.

Springreiter Kevin Staut hat sich beim Weltcup-Turnier in Stuttgart den Sieg im Großen Preis gesichert. Der 43 Jahre alte Franzose ritt am Sonntag beim Höhepunkt des fünftägigen Turniers in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle im Sattel von Beau de Laubry auf Platz eins, während es kein deutscher Starter aufs Treppchen schaffte. Der 43-Jährige gewann den Höhepunkt des fünftägigen Turniers, das insgesamt mehr als 53.000 Zuschauer in die Hanns-Martin-Schleyer-Halle zog. "Wir haben großartigen Sport abgeliefert, und ich bin glücklich, dass ich hier mal wieder gewinnen konnte. Ich war sehr motiviert und hatte nichts zu verlieren", sagte Staut nach seinem zweiten Triumph in Stuttgart nach 2012.

Harry Charles muss sich mit Platz zwei begnügen

Mit dem schnellsten Null-Fehler-Ritt des Stechens verwies der Europameister von 2009 den Briten Harry Charles mit Casquo Blue auf Rang zwei und verhinderte so einen Doppel-Erfolg des 24-Jährigen. Charles hatte am späten Freitagabend im German Master die zweite wichtige Prüfung gewonnen.

Dreher nur mit seinem Pferd zufrieden

Für das beste Ergebnis der Gastgeber sorgte im Stechen des Großen Preises mit acht Paaren Hans-Dieter Dreher. Der 51 Jahre alte Profi aus Eimeldingen ritt mit Elysium auf Rang vier. "Ich bin mit meinem Pferd super zufrieden. Er ist wieder top gesprungen", sagte Dreher im Interview mit SWR Sport. "Mit mir bin ich nicht zu hundert Prozent zufrieden. Ich habe die Wendung zum letzten Sprung nicht erwischt. Da bin ich hinten herum geritten. Das hat mich, glaube ich, den Sieg gekostet." Mit seinem Auftritt beim Masters war er jedoch sehr zufrieden: "Ich hatte ein sehr tolles Wochenende. Ich war in jedem Springen platziert mit meinen drei Pferden und konnte zwei Springen gewinnen. Ich bin super happy."

Isabell Werth wieder einmal Spitze in der Dressur

In der Dressur-Konkurrenz war einmal mehr Isabell Werth das Maß aller Dinge. Viermal trat die siebenfache Olympiasiegerin an, viermal durfte sie als Siegerin jubeln. Zum Abschluss gewann die 54-Jährige aus Rheinberg auf ihrer Stute Superb den Grand Prix Special des German Masters mit 74,213 Prozent und verabschiedete sich mit einem breiten Lächeln im Gesicht vom Publikum.

Zuvor hatte Werth beim letzten Auftritt ihres Pferdes Emilio in Stuttgart bereits die Weltcup-Kür für sich entschieden. Außerdem gewann sie sowohl die Qualifikation für die Kür als auch jene für den Grand Prix Special. "Wie man so schön sagen kann, waren das 100 Prozent", sagte die nun 17-malige Master-Gewinnerin mit Blick auf ihre Ausbeute. Sie landete vor Sönke Rothenberger aus Bad Homburg mit Matchball (72,596).