Der SWR überträgt am Samstag, 18.11. ab 17:30 Uhr die Weltcup-Entscheidungen im Gespannfahren und zeigt Zusammenfassungen der bisherigen Prüfungen des internationalen Reitturniers.

In der Stuttgarter Hanns-Martin-Schleyer-Halle finden zum 37. Mal die German Masters statt. Bei dem internationalen Turnier stehen 25 Prüfungen im Springen, Gespannfahren, in der Dressur und in der Vielseitigkeit auf dem Programm. Der SWR überträgt an zwei Tagen.

German Masters live im SWR Samstag, 18.11.: Von 17:30 - 18 Uhr gibt es Zusammenfassungen von der German Master Prüfung der Springreiter und der Weltcup-Entscheidung der Gespannfahrer zu sehen.

Sonntag, 19.11.: Von 16 - 17:30 Uhr überträgt der SWR den Großen Preis von Stuttgart live.

