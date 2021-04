Semmieke "Semmie" Rothenberger zählt zu den besten Nachwuchs-Dressur-Reiterinnen der Welt. Die 21-Jährige wurde schon 14 Mal Europameisterin, träumt von den Olympischen Spielen und bleibt trotzdem bodenständig.

"Meine Pferde bedeuten mir unglaublich viel, weil sie wie meine besten Freunde sind. Sie holen einen im Alltag wieder runter und bringen einem so viele Glücksmomente." Wenn Semmie Rothenberger von ihren Pferden spricht, leuchten ihre Augen und sie hat ein ziemlich großes Grinsen im Gesicht. Das ist im Interview mit SWR Sport sogar trotz Sonnenbrille und Maske sichtbar.

Auf dem Mannheimer Maimarkt-Turnier ist sie mit ihren beiden Top-Pferden am Start: Flanell, genannt Nelly und Dissertation, Spitzname: Daisy. Die 21-Jährige genießt es nach langer Turnierpause "mit ihren Mädels" mal wieder im Viereck zu starten. Semmie gehört zu den besten Nachwuchsreiterinnen der Welt, war schon 14 Mal Europameisterin. Abgehoben wirkt sie trotz ihrer Erfolge aber keinesfalls. Auf Instagram nimmt sie ihre rund 92.000 Follower täglich mit - authentisch, sympathisch und immer selbstkritisch.

Mutter Gonnelien Rothenberger als großes Vorbild

Semmie Rothenberger kommt aus einer Reiterfamilie. Ihre Eltern waren selbst erfolgreiche Dressurreiter. Vater Sven wurde unter anderem Mannschaftsweltmeister, Einzeleuropameister und gewann Silber mit der deutschen Equipe bei den Olympischen Spielen. Semmies Schwester Sanneke ist genauso im Dressuviereck zu finden wie Bruder Sönke, der 2016 Mannschafts-Olympiasieger in Rio wurde.

Unterstützung von der ganzen Familie: Semmie Rothenberger mit ihrem Pferd Geisha, ihre Eltern Gonnelien und Sven, Bruder Sönke und Schwester Sanneke. Imago imago/Eibner

"Meine Mutter ist ein großes Vorbild. Sie ist passioniert und kann sich so in die Pferde rein denken", erzählt Semmie Rothenberger. Auf dem Gestüt Erlenhof in Bad Homburg tüfteln sie alle gemeinsam an Feinheiten: "Ich habe schon sehr viel Respekt vor der Meinung von meinen Eltern, weil sie selbst hoch erfolgreich geritten sind. Daher akzeptiere ich die Kritik auch völlig und eigentlich haben sie auch immer vollkommen recht."

Gestüt Erlenhof: Paradies für Semmieke Rothenberger

Wer Semmie auf Instagram folgt, sieht fast täglich, wie sehr sie ihr zuhause auf dem Gestüt Erlenhof schätzt. Entspanntes reiten auf der Rennbahn, Training in der Reithalle, ein Spaziergang mit ihrer Hündin Lotte: Auf dem heimatlichen Hof fühlt sie sich wohl. "Wir leben im Paradies. Zuhause ist es wie Urlaub", erzählt sie.

Die junge Dressurreiterin ist dankbar für das, was sie hat. 2019 musste sie schmerzlich erleben, wie schnell sich alles ändern kann. Semmie ist auf einem Turnier in Belgien, als sich auf dem heimatlichen Hof in den Morgenstunden ein Feuer ausbreitet. Bei dem Unglück stirbt auch Fayola, Semmies große Nachwuchshoffnung. Noch immer baut die Familie die Anlage neu auf.

Fohlen Milky Way erobert alle Herzen

Für Wirbel auf Gestüt Erlenhof sorgt seit wenigen Wochen ein kleines, süßes Fohlen namens Milky Way. "Er ist rotzfrech und hält alle auf Trab. Wir sind ganz hin und weg von dem kleinen Mann. Er hat er alle Herzen erobert", erzählt Semmie Rothenberger. Dabei war der kleine Hengst gar nicht eingeplant. Niemand hatte bemerkt, dass Mini-Appaloosa-Stute Stella schwanger war, eines Abends brachte sie dann unbemerkt ihren kleinen Sohn zur Welt.

"Er wird auf jeden Fall bleiben", sagt Semmie Rothenberger. "Er wird die Attraktion vom Erlenhof, wird unser Maskottchen und genießt sein Leben bei uns."

Mentale Stärke beim Reiten enorm wichtig

Wenn Semmie mal nicht bei Milky Way oder den anderen Pferden ist, studiert sie Psychologie - im 6. Semester: "Dadurch, dass ich schon mehrere Europameisterschaften geritten bin, hab ich schon immer Kontakt zu Sportpsychologen gehabt. Das hat mich immer fasziniert." Ob sie später auch in diese Richtung gehen möchte, weiß sie noch nicht genau: "Ich fände auch die Richtung Arbeits- und Organisationspsychologie sehr spannend - mit Personalentwicklung."

Ihr Herz aber "brennt für die Pferde". Aber auch bei denen spielt Psychologie eine große Rolle: "Besonders in dem Sport ist es wichtig, dass man mental stark ist, weil sich das einfach unheimlich auf die Pferde überträgt. Wir sagen immer: Das Pferd ist ein Spiegelbild vom Reiter." Auch deswegen ist Semmie Rothenberger besonders selbstkritisch, sucht den Fehler zuerst bei sich selbst, wenn etwas nicht läuft.

Der Traum von den Olympischen Spielen

Sportlich gesehen, würde sie gerne mal bei den Olympischen Spielen reiten: "Aber das ist noch in weiter Ferne." Bis dahin arbeitet sie weiter an sich und mit viel Leidenschaft mit ihren Pferden.