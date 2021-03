Herpes-Virus bei Pferden, Corona-Virus bei Menschen: Der Reitsport ist derzeit doppelt gefährdet. Mannschafts-Olympiasiegerin Dorothee Schneider fordert im Interview mit SWR Sport deshalb eine umgehende Impf-Pflicht bei Pferden.

"Unser gesamter Bestand ist geimpft. Das ist essentiell", sagt Dorothee Schneider, Pferdewirtschaftsmeisterin aus dem rheinhessischen Framersheim. Dass über die Osterfeiertage – traditionell ein beliebter Termin für Spring- und Dressurturniere – alle Veranstaltungen abgesagt werden mussten, stuft Schneider als richtige Maßnahme ein: "Im Moment ist das die richtige Entscheidung: zuhause bleiben und den Virus nicht verbreiten!"

Enge Verbindung zu den Pferden

"Na, soll ich Dich wieder hübsch machen?" Dorothee Schneider streichelt die Mähne von Sammy Davis und wischt ihm dann Heu-Reste und Sägespäne vom Fell. Der Rappe Sammy Davis, der wegen seines aufgeweckten Charakters nach dem US-amerikanischen Entertainer benannt wurde, streckt seinen Kopf aus der Box und lässt sich die kleine Wellness-Einheit seiner Reiterin gerne gefallen. Beide gewannen zusammen Mannschafts-Gold bei der Europameisterschaft 2018 und mehrere Weltcups. Die Art, wie Dorothee Schneider ihr A-Kader-Pferd an diesem Mittag umsorgt und am Ende mit einem Apfel belohnt, zeigt ihre innige Beziehung zu ihrem "Mannschafts-Kollegen". Und: ihre Sorgen.

Reitsport von zwei Seiten in Gefahr

Denn seit dem Ausbruch des Equinen Herpes-Virus (EVH-1) bei einem internationalen Turnier im spanischen Valencia geht in den Ställen die Angst um. Die gefährliche Infektion, die oft mit einer Erkrankung der Rachenwege beginnt und über Fieber und Husten bis zur tödlichen Keimbildung im Blut führen kann, breitete sich schnell auch außerhalb Spaniens aus. "Es hat lange gedauert, bis was passiert ist", meint Schneider und fügt hinzu: "Ich glaube: zu lange, bis letztendlich die Veranstalter da doch mehr aufgepasst haben. Es sind viele Reiter schon abgereist und haben sich in Deutschland verteilt und den Virus damit auch in die Ställe mitgenommen." Doch die Dressurreiterin aus Framersheim will nicht den Stab über alle brechen. "Denn das ist leichter gesagt als getan. Ich glaube, der Reitsport-Weltverband FEI hat sich alle Mühe gegeben, das Ganze einzudämmen." Und dass alle Turniere jetzt bis 11. April abgesagt wurden, findet die 52-Jährige "absolut richtig – damit nicht noch mehr Vierbeiner in Mitleidenschaft gezogen werden."

Wichtigster Schritt: Impf-Pflicht

Die Pferdewirtschaftsmeisterin betreibt in Framersheim bei Alzey ein Ausbildungsgestüt für Dressurpferde. Derzeit stehen bei ihr und ihrem Ehemann Jobst Krumhoff 45 Pferde in den Boxen - allesamt Virus-frei. "Unser gesamter Bestand ist geimpft. Das ist essentiell", sagt Schneider mit Nachdruck und fordert Vorsorge-Maßnahmen für alle Pferde: "Ich bin der Meinung, dass wir eine Impfpflicht bekommen sollten. Natürlich hat so eine Impfung auch Nebenwirkungen, aber grundsätzlich können wir den Virus damit eindämmen und unsere Pferde zum großen Teil schützen!" Jobst Krumhoff, der mittlerweile das Management seiner Frau übernommen hat, pflichtet bei: "Ich muss ehrlich sagen: Die Bedrohung ist latent. Es ist eine schwierige Lage, aber ich glaube: wir kommen gut durch." Es ist ihm ein Anliegen, dass alle mitziehen bei der Krisen-Bewältigung: "Wir müssen beherzigen, was die Experten sagen – und dass wir uns daran halten, jeder einzelne, in seinem privaten und beruflichen Bereich."

Pause statt Oster-Turniere

Dass in vielen Sportarten die Profis Sonderrechte genießen, ist dem engagierten und erfolgreichen Team in Framersheim bewusst. "Aus meiner Sicht ist es richtig, dass der Berufssportler seinen Sport ausüben darf", sagt Krumhoff. "Er verdient sein Geld damit – und damit muss er die Möglichkeit haben, Ergebnisse zu produzieren. So sehr es mir für den Amateur leid tut, dass er das nicht darf." Über die Oster-Feiertage hinweg sind allerdings Profis und Hobbyreiter im gleichen Modus: keine Turniere, keine Veranstaltungen. "Natürlich würde ich jetzt auch gern mit den Pferden losgehen und diesen tollen Sport genießen", sagt Schneider. "Aber im Moment ist das die richtige Entscheidung."

Olympia? Gesundheit geht vor!

Und die Olympischen Spiele? Werden sie stattfinden? Dorothee Schneider, die mit der deutschen Dressur-Equipe Silber 2012 und Gold 2016 gewann, wiegt mit dem Kopf. "Es ist natürlich für jeden Leistungssportler das Top-Event überhaupt, es wird lange darauf hintrainiert", weiß sie. "Aber: Die Gesundheit steht ganz vorne an. Experten müssen entscheiden, ob Corona einzudämmen ist und ob wir solche Hygiene-Vorschriften haben, dass man das verantworten kann, so eine Veranstaltung zu machen." Schneider bleibt nachdenklich. Und geht von Sammy Davis‘ Box ein paar Meter weiter, wo ihr Showtime den Kopf sehnsüchtig entgegenstreckt, der Gold-Wallach von Olympia 2016 in Rio de Janeiro. Auch er bekommt Apfel und Streicheleinheit. Seiner Reiterin sieht man an, dass sie vor allem eines wünscht für ihre zwei- und vierbeinigen Mitarbeiter auf St. Stephan: weiterhin gesund bleiben.