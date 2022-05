Michael Jung gewinnt Vielseitigkeit in Marbach

Maimarkt-Turnier: Nationenpreis mit zehn Nationen

Mannheim ist Auftakt der 2021 neu gegründeten "EEF Nationscup Series". Das Finale wird im September in Warschau ausgetragen. Beim Nationenpreis am Sonntag (ab 15:45 Uhr live im SWR Fernsehen) messen sich in zwei Umläufen Teams aus zehn Ländern. Jede Equipe besteht aus vier Reiterinnen und Reitern. Pro Umlauf zählen die drei besten Team-Ergebnisse. Zu einem Stechen kommt es nur, wenn mindestens zwei Nationen punktgleich auf dem ersten Platz liegen.