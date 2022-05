Frühjahrs-Meeting Iffezheim: Premiere für Geschäftsführer Stephan Buchner

Das Frühjahrs-Meeting in Iffezheim geht vom 26. bis zum 29. Mai und eröffnet die Rennsaison. In diesem Jahr feiert Stephan Buchner dabei seine Premiere als Geschäftsführer.

Kashani ist ein 9-jähriger Fuchswallach, oben drauf sitzt, beziehungsweise steht, ein etwas riesiger Jockey in den Steigbügeln des Rennsattels: Stephan Buchner, 1,89 Meter lang/groß.

Als Jurist hat er eine eigene Kanzlei in Mannheim, konzentriert sich auf Arbeits- und Erbrecht, doch mindestens vier Mal pro Woche ist Stephan Buchner frühmorgens im Reitstall zu finden. Ob Training auf der Rennbahn oder ein Ausflug in den Wald, alles zum Genießen, so Buchner! Zu den Pferden kam er während des Studiums über eine Freundin. In einem Mannheimer Rennstall wurden Arbeitsreiter gesucht – für finanziell schwächelnde Studenten eine tolle Möglichkeit zu reiten, beziehungsweise zu lernen. Hier hat sich Stephan Buchner quasi schon mit dem Galopp-Virus infiziert: nach dem Studium hatte er sein erstes eigenes Rennpferd, machte dann 1998 die Trainerlizenz.

Seit über 20 Jahren ist er als ehrenamtlicher Präsident für den Badischen Rennverein Mannheim-Seckenheim aktiv und als dann plötzlich der Veranstalter Baden Racing den Pachtvertrag mit Iffezheim kündigte, wollte Stephan Buchner unbedingt die schönste Rennbahn Deutschlands sichern. Drei bis vier Tage pro Woche kommt er nach Iffezheim, um mit seinem Team alles zu besprechen, zu organisieren. Vor- und während des Frühjahrsmeetings, der Großen Woche und des Sales - & Racing Festivals wohnen er und seine Frau Natascha (keine Reiterin) in einer Ferienwohnung, schön nah an der Rennbahn.

Pferde sollen im Mittelpunkt stehen

Stephan Buchner hat viele Ideen, will sich schrittweise wirtschaftlich solide vortasten, vor allem für jede Altersgruppe, jede Gesellschaftsklasse etwas bieten. Einiges hat sich schon verändert: die Beachbar mit Sandstrand und Liegestühlen hat schon am ersten Tag des Frühjahrsmeetings die Besucher erfreut. Auch ein neues Café am Pferde-Führring oder die Rennbahn-Startboxen als Zuschauer-Getränke-Abstellmöglichkeit ist beliebt! Die Pferde, die Galopp-Rennen sollen im Mittelpunkt bleiben, aber man muss, so Stephan Buchner, eine Art Balance-Akt versuchen: Sport und Entertainement passen gut zusammen!

Buchner hat seinen "Traumjob" gefunden

An Renntagen galoppiert er quasi von früh bis spät selbst über die Bahn: Er begrüßt Besucher und Sponsoren, ist Ansprechpartner für die Rennleitung, kümmert sich mit seinem Team um alle Sorgen und Probleme – selbst das mache Spaß, er habe einen Traumjob, es fühle sich nicht nach Arbeit an und das liege an dem sensationellen Team. Sowohl im Büro, als auch auf der Rennbahn, alles was Geläuf, Gartenanlagen oder Haustechnik betreffe, ohne seine Mädels und Jungs wäre er total verloren!

Ein glücklicher Chef, der nur richtig nervös wird, wenn sein eigener Galopper „Kashani“ in einem Rennen startet. Klar, der 9-jährige Wallach ist beim Preis der Gemeinde Hügelsheim ein totaler Außenseiter, aber bitte, eines hofft Buchner inständig „Hoffentlich wird er nicht Letzter“!

Fuchswallach Kashani wird Vorletzter

2400 Meter, 12 Starter und 2 Minuten, 32,58 Sekunden – dann ist das intensive Mitfiebern vorbei – Kashani wurde Vorletzter. Klar, er hätte gerne ein bisschen weiter vorne galoppieren können, doch trotzdem ist es ein schöner Renntag: „Für mich ist Belohnung, wenn ich mir das hier angucke, wenn ich sehe, wieviel Spaß die Leute haben, wenn den Sport sehe, wenn ich die Pferde sehe.“