Pony "Zwerg" mit Dressurreiterin Victoria Rohrmuss ganz groß

Leichtfüßig statt langbeinig: Pony "Zwerg" zeigt zusammen mit seiner Reiterin Victoria Rohrmuss beim CHI Donaueschingen, dass er es im Dressurviereck mit Großpferden aufnehmen kann.

Es herrscht das übliche Gewusel auf dem Abreiteplatz in Donaueschingen. Einige Reiterinnen trainieren mit ihren Pferden, andere bereiten sich auf die anstehende Prüfung vor. Mittendrin: Victoria Rohrmuss und ihr Pony "Zwerg". Der Wallach ist gerade mal 1,46 Meter groß, muss sich vor der Konkurenz aber keinesfalls verstecken. "Zwergi ist zwar von der Körpergröße der Kleinste, aber vom Herzen her definitiv der Allergrößte", erzählt Victoria "Vicky" Rohrmuss.

Pony "Zwerg" steht gerne im Mittelpunkt

Die 20-jährige Dressurreiterin aus Schwäbisch Gmünd kennt "Zwerg" seit er vier Jahre alt ist. Die beiden sind ein eingespieltes Team und haben schon viel gemeinsam erlebt - Siege und Platzierungen gefeiert, aber auch Rückschläge erlitten. Victoria Rohrmuss ist es wichtig, so viel Zeit wie möglich mit ihrem Pony zu verbringen - auch auf dem Turnier. Egal ob beim Spazieren gehen, Massieren oder Putzen - "Zwerg" genießt jede Form von Aufmerksamkeit.

„Er weiß, wie ich bin. Ich weiß, dass ich mich auf ihn verlassen kann und er mir auch hilft, also ich würde ihn nie, nie, niemals abgeben.“

Früher waren Vicky und ihr Zwerg auch in reinen Ponyprüfungen am Start. Als sie sich immer mehr an schwere Dressurprüfungen mit Großpferden als Konkurrenten wagten, gab es erstmal ein paar schiefe Blicke. Denn Ponys sieht man auf großen Turnieren eher selten. "Ich glaube, wir haben uns in den letzten Jahren aber so viel bewiesen, dass es mittlerweile eigentlich das genaue Gegenteil ist", erklärt Victoria Rohrmuss. "Er ist kleiner, aber trotzdem: Er kann Minimum alles genauso gut wie die Großen, wenn nicht manche Sachen sogar noch besser.“

Victoria Rohrmuss hat mit ihrem Pony "Corelli de Luxe", den sie liebevoll "Zwerg" nennt, Geschichte geschrieben. 2019 qualifizierte sie sich mit dem Wallach für das Finale des "iWest Cups" in der Stuttgarter Schleyerhalle - das war zuvor noch niemandem mit einem Pony gelungen. IMAGO imago images/Pressefoto Baumann

Dass auch ein Pony leichtfüßig und elegant durchs Dressurviereck tanzen kann, beweist "Zwerg" auch beim CHI Donaueschingen: zwei Prüfungen, zwei Siege. Die Eltern von Victoria Rohrmuss, Axel und Heike, jubeln und sind sichtlich stolz. "Es ist deutlich leichter selbst zu reiten, als zu zugucken", erzählt Heike Rohrmuss erleichtert. Am glücklichsten ist aber Vicky selbst. Denn ihr "Zwerg" hat mal wieder gezeigt, dass er mit den Großen mithalten kann.