Nach vier Monaten in den USA ist Springreiter Christian Kukuk zurück in Deutschland. Bis Dienstag startet er auf dem Mannheimer Maimarkt-Turnier. Im Interview mit SWR Sport spricht er über seinen Olympiasieg, seinen Chef Ludger Beerbaum und seinen größten Tiefschlag.

SWR Sport: Christian Kukuk, im vergangenen Jahr haben Sie sich in Paris zum Olympiasieger gekrönt, Ende März sind Sie Papa geworden. Fühlt sich gerade alles leicht und schön an?

Christian Kukuk: Alles schön, sicherlich ja, keine Frage. Alles leicht - das weiß ich nicht so richtig. Denn zu einem Olympiasieg gehört eine ganze Menge Arbeit. Deswegen würde ich das nicht unbedingt als leicht beschreiben. Dadurch dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe, meine Leidenschaft, meine Passion fürs Reiten, fühlt sich das aber trotz der harten Arbeit am Ende irgendwo leicht an. Genau so ist das mit einem Baby. Das ist das, wo man sich am meisten darauf freut in seinem Leben. Aber natürlich gehört dann, wenn das Baby da ist, auch eine Menge Arbeit dazu. Mit den Umständen fällt es einem dann aber auch irgendwo leicht und macht unfassbar viel Spaß.

Wie schwer ist es jetzt hier auf dem Turnier ohne Ihre Tochter zu sein?

Das habe ich schon gemerkt: Man fährt jetzt gar nicht mehr so ganz gerne von zuhause weg. Aber das gehört dazu, das ist mein Job. Jetzt bin ich hier und voll fokussiert aufs Wochenende.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von veronica_tracy

Was macht das Maimarkt-Turnier so besonders für Sie?

Mannheim hat eine unheimliche Historie. Wenn man sich an dem großen Richterturm die Siegertafel anguckt, dann bekommt man schon ein bisschen Demut. Da steht das '"Who's Who" des Reitsports der vergangenen Jahre drauf. Jeder, der hier am Start ist, würde sich unheimlich stolz fühlen, seinen Namen darauf stehen zu sehen. Und das ist auch mein Ziel.

Einer, der auf der Siegertafel steht, ist Ludger Beerbaum, bei dem Sie seit 2012 als Bereiter arbeiten. Was haben Sie ihm alles zu verdanken?

Ich würde mal behaupten, es gibt keine Tafel, auf der er nicht drauf steht. Ludger ist das Aushängeschild unseres Sports. Er ist mein Kindheitsidol. Ich habe immer gesagt, dass ich eigentlich nur für ihn arbeiten und von ihm lernen möchte. Gott sei Dank hat das damals geklappt. Er hat mich in den Jahren gefördert, hat mir immer wieder eine Chance gegeben und die ein oder andere habe ich auch ganz gut genutzt, so dass der Weg immer weiter gegangen ist. Ich würde mich bislang als glücklich bezeichnen, was das angeht. Trotzdem ist der Weg auch immer mal ein bisschen steiniger geworden und man muss auch mit Rückschlägen umgehen. Das gehört dazu. Gerade bei den Rückschlägen war es besonders wichtig, so jemanden wie Ludger an der Seite zu haben. Und am Ende machen dich diese Rückschläge auch stärker. Das vermittelt er. Das größte Credo, das es gibt, heißt: Niemals aufgeben. Umfallen ist keine Schande, nur liegenbleiben. Das lebt er vor und gibt es an uns weiter. Deswegen lernen wir bei ihm auch mit sämtlichen Situationen klar umzugehen.

Nationenpreis von Mannheim am Sonntag live im SWR Elf Nationen springen am Sonntag (4. Mai) um den Sieg im Nationenpreis. Für die deutsche Equipe starten voraussichtlich Olympiasieger Christian Kukuk, Richard Vogel, Gerrit Nieberg und Jörne Sprehe. Der SWR überträgt die Entscheidung ab 16:10 Uhr live im Fernsehen und im Livestream. Der Nationenpreis ist Teil der EEF-Serie und wird auf Drei-Sterne-Niveau ausgetragen - heißt: Die Sprünge sind bis zu 1,45 Meter hoch. In den vergangenen drei Jahren belegte Deutschland jeweils Rang zwei.

Welcher Tiefschlag hat Sie am meisten wachsen lassen?

Ein wirklich einschneidendes Erlebnis war bei mir der Sturz am Wassergraben in Aachen 2016, wo meine ganze Karriere und auch so ein bisschen meine Lebensplanung auf Messers Schneide war. Ich habe mir damals meine Schulter mehrmals und ziemlich kompliziert gebrochen und hatte eine relativ lange OP. In der Zeit habe ich mir gesagt: Das war es ganz sicher noch nicht und ich werde alles dafür tun, wieder zurückzukommen und noch besser zu werden als vorher. Diesen Rückschlag in positive Energie umzumünzen und zu nutzen, das ist mir unheimlich gut gelungen. Von da an ging es auch wieder steil bergauf.

In Paris haben Sie das erste Einzel-Gold für die deutschen Springreiter seit 1996 gewonnen. Wie oft denken Sie an diesen Erfolgstag zurück?

Ich bin eher jemand, der sehr in der Gegenwart und ein bisschen mehr in der Zukunft lebt. Aber natürlich: Wenn man mal einen Moment Ruhe hat und diesen 6. August 2024 ein bisschen vor sich ablaufen lässt , macht einen das unheimlich stolz und glücklich. Mir ist es Gott sei Dank gegeben worden, dass ich so ein Erlebnis haben durfte. Das macht einen demütig und es ist ein unheimliches Privileg, aber auch eine Herausforderung. Am Ende muss man damit auch umgehen, weil es stürzt eine Menge auf einen danach ein. Man muss einen kühlen Kopf bewahren und weitermachen. Also gerne daran zurückerinnern, aber nicht steckenbleiben und immer nach vorne gucken.

Goldener Jubel vor mehr als 15.000 Zuschauern im Stadion von Versailles: Christian Kukuk lässt sich auf Wallach Checker für seinen Olympiasieg feiern. Er hatte sich im Stechen gegen den Schweizer Steve Guerdat und den Niederländer Maikel van der Vleuten durchgesetzt. Kukuk holte damit das erste Einzel-Gold für die deutschen Springreiter seit 1996. IMAGO IMAGO/Stefan Lafrentz

Ihr Olympiapferd Checker ist in Mannheim nicht mit dabei. Wie sind die Pläne mit ihm?

Checker war mit mir vier Monate in Amerika und er hat jetzt erstmal eine verdiente Pause. Er wird in zwei Wochen in Madrid das erste Mal wieder in Europa an den Start gehen. Und dann sind unsere Pläne der Große Preis von Aachen und der Große Preis von Spruce Meadows in Calgary, sicherlich auch die Global Tour Ende des Jahres. Und dann bin ich hoffentlich beim Top-Ten-Finale in Genf mit ihm dabei.

Sie sind aktuell Weltranglisten-Dritter. Am Sonntag gehören Sie in Mannheim zum deutschen Nationenpreis-Team, am Dienstag steht der Große Preis an. Was nehmen Sie sich vor?

Ich glaube, dass wir ein sehr starkes deutsches Team am Start haben und unser Ziel muss auf jeden Fall sein, den Nationenpreis (live ab 16:10 Uhr im SWR) zu gewinnen. Alles andere wäre totaler Quatsch. Ich persönlich werde Chageorge reiten, der in seinem Leben noch keinen Nationenpreis gegangen ist. Er hat mich in den letzten Monaten auch nicht ganz so oft gesehen, weil ich in den USA war. Ludger hat sich sehr akribisch um ihn gekümmert. Ich habe ihn einmal im Februar in Doha geritten, das war schon super. Am Dienstag bin ich wiedergekommen, bin ihn geritten und das hat sich soweit gut angefühlt. Ich bin sehr optimistisch, will den Bogen aber nicht überspannen und schon zu viel Druck auf ihn aufbauen.