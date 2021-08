Kleiner Fehler mit riesiger Wirkung: Weil Michael Jung aus Horb am Neckar ein Hindernis touchierte, bangen er und die deutschen Vielseitigkeitsreiter um ihre Medaillen-Chance. Doch es gibt Hoffnung.

Es war ein großer Rückschlag für Topfavorit Michael Jung und die deutsche Vielseitigkeits-Equipe. Nach der Dressur hatte der dreimalige Olympiasieger aus Horb am Neckar in Führung gelegen. Doch auf seinem Wallach "Chipmunk" leistete er sich am Sonntag beim Gelände-Ritt auf der Halbinsel Sea Forest einen Hindernisfehler. Der 39-Jährige wurde mit elf Punkten bestraft und fiel damit vor dem abschließenden Springen am Montag (10.00 Uhr) von Rang eins auf Rang zehn (32,10 Punkte) zurück. Das deutsche Team rutschte wegen des Fehlers von Rang zwei auf sechs. "Ich bin sicherlich enttäuscht über die elf Punkte", sagte Jung.

Michael Jung legt Protest ein

Nach einer minimalen Berührung wurde der Sicherheitsmechanismus am Hindernis, das "MIM-System", ausgelöst. Das MIM-System wurde konstruiert, um schwere Stürze der Pferde zu verhindern. Sobald ein Pferd mit einer gewissen Kraft gegen das Hindernis drückt, löst ein Chip einen Klapp-Mechanismus aus.

Jung zeigte sich hinterher verwundert: Chipmunk habe "sicher die Ecke ein bisschen berührt, aber lange nicht so, dass ich damit gerechnet hätte, dass die Stange runterfällt", sagte Jung. Bundestrainer Hans Melzer war irritiert: Jung habe das Hindernis "ganz normal touchiert", sagte der 70-Jährige. Deswegen legte das deutsche Team Protest ein. Die Wettkampfleitung überprüft deshalb, ob das System korrekt eingestellt war.