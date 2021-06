Vielseitigkeitsreiter Michael Jung aus Horb am Neckar hat seine Führung bei der deutschen Meisterschaft in Luhmühlen beim Geländeritt verteidigt. Der 38-Jährige lieferte eine nahezu perfekte Vorstellung ab und empfahl sich für eine Olympia-Nominierung.

Olympiasieger Michael Jung reitet bei den deutschen Meisterschaften im Vielseitigkeitsreiten in Luhmühlen seinem zweiten nationalen Titel entgegen. Der dreimalige Goldmedaillengewinner aus Horb behauptete mit einem makellosen Geländeritt auf Chipmunk seine Führung nach der Dressur und geht damit als klarer Favorit in die abschließende Springprüfung am Sonntag (12:50 Uhr).

Auf den Plätzen zwei und drei folgen die Warendorferin Julia Krajewski mit Amande de B'Néville (23,9) und Sandra Auffarth (Ganderkesee) mit Viamant du Matz (27,1), die ebenfalls ohne Abzüge aus dem Gelände kamen.

Jung rechnet mit Olympia-Nominierung

"Chipmunk und ich haben in den vergangenen Monaten immer besser zusammengefunden. Dieses Pferd hat unglaublich viel Power und galoppiert wie eine Maschine", sagte Jung nach seinem Ritt. Kann man an ihm für Olympia vorbeigehen? Jung selbstbewusst: "Ich glaube nicht." Der Schwarzwälder dürfte für Olympia gesetzt sein. Bundestrainer Hans Melzer wollte sich aber am Tag vor der Nominierung noch nicht in die Karten schauen lassen. "Konkurrenz belebt das Geschäft. Es macht mir richtig Spaß, wie alle um Tokio kämpfen", sagte der 70-Jährige.

Siegchance bei Fünf-Sterne-Prüfung eingebüßt

Am Mittag allerdings hatte Jung bei der parallel ausgetragenen internationalen Fünf-Sterne-Prüfung seine Siegchance verpasst. Nach einem Springfehler beim Geländeritt mit Wild Wave fiel er vor der abschließenden Springprüfung am Sonntag (10.30 Uhr) vom vierten Platz nach der Dressur auf Rang acht zurück. Die Spitzenposition behauptete Mollie Summerland aus Großbritannien, die im Gelände mit Charly ebenso fehlerfrei blieb wie der zweitplatzierte Christoph Wahler aus Bad Bevensen mit Carjatan.