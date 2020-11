Bei den Olympischen Spielen in London und in Rio begeisterte Michael Jung mit Pferd Sam, jetzt wollte er eigentlich mit seinem Pferd fischerChipmunk das dritte olympische Einzelgold in Folge angaloppieren.

Am 31.Juli 2020 hat Michael Jung Geburtstag ... genau acht Jahre zuvor feierte er den runden dreißigsten und olympisches Doppelgold bei seiner Premiere in London. Vier Jahr später in Rio verteidigt er seinen Titel "Olympiasieger" im Einzelwettbewerb - jetzt sollte es den "Hattrick" in Tokio geben.

Exklusiv: Zu Besuch auf dem Reiterhof von Michael Jung SWR Sport hat Michael Jung auf seinem Hof in Horb-Altheim besucht. Für den kompletten Film: Hier klicken.

Statt Sommer 2020 nun aber die Verschiebung um ein Jahr. Statt Tokio, steht für Michael Jung der Alltag im Reitstall in Horb-Altheim auf dem Tagesplan.

"Ich hab die Zeit, in der keine Turniere waren, genutzt, um mich besser auf die Pferde einzustellen." Michael Jung

In der ersten Corona-Zeit wurden alle Turniere abgesagt. Das war zwar schade für den sportlichen Ehrgeiz, aber gut für neues Family-Feeling, so Freundin Faye Füllgraebe. Die Turnier-freien Wochenenden haben sie genutzt, um ein paar Ausflüge zu machen: "Mal ein bisschen in den schönen Schwarzwald reingefahren, bisschen laufen gegangen mit unserem Hund und so weiter, dafür ist sonst nicht so die Zeit."

Platz für eine weitere Goldmedaille wäre noch...

Ganz viel Freizeit hat inzwischen sein Gold-Pferd Sam: ganz viel Weide, gemütliche Ausritte und Möhren vom Chef, der die unfreiwillige olympische Wartezeit nutzt, um das "Feintuning" mit dem neuen Hoffnungsträger fischerChipmunk zu perfektionieren. Bei einer Vier-Sterne-Prüfung in Polen zeigten die beiden eine brilliante Dressur, einen fehlerfreien Geländeritt und einen souveränen Auftritt im Springparcour. Mit neuem Punkterekord gab es Pokal und Siegerschleife, die schwierigste Aufgabe für Michael Jung danach: einen Platz im mit Trophäen schon überfüllten Reiterstübchen der Familie Jung zu finden. Für Mitbringsel aus Tokio wäre auf jeden Fall noch Platz, dort wo schon Bilder und Schleifen aus London und Rio hängen. Das Ziel von Michael Jung ist klar:

"Der Traum ist, wenn man dahin fährt, wenn es dann wirklich so weit ist, dass man seine beste Leistung abliefert. Es wäre natürlich toll, wenn es Gold ist, ja natürlich."