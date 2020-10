Die sechsmalige Olympiasiegerin Isabell Werth hat zum 16. Mal seit 1996 das German Masters der Dressurreiter in Stuttgart gewonnen. Auch Pieter Devos war erneut erfolgreich.

Die sechsmalige Olympiasiegerin Isabell Werth war beim German Masters in Stuttgart mal wieder das Maß der Dinge. Auf dem 13-jährigen Westfalen Emilio setzte sich die 50-Jährige gegen Reitmeister Hubertus Schmidt (Borchen-Etteln) mit dem erst zehnjährigen "Escolar" und Lisa Müller (München) mit dem Oldenburger Wallach "Stand By Me" durch.

Die Ehefrau von Bayern Münchens Fußball-Weltmeister Thomas Müller hatte tags zuvor in der Qualifikation für das Masters ihren ersten internationalen Sieg gefeiert und dabei unter anderem ihre Lehrmeisterin Isabell Werth geschlagen. Die wurde mit dem ungewohnt unruhigen Emilio in dem Grand Prix der Viersterne-Tour nur Fünfte.

Mit ihrer nach einer "Babypause" noch etwas rundlichen Stute Weihegold hatte Werth zum Auftakt des Stuttgarter Wochenendes den Grand Prix der Fünfsterne-Tour gewonnen. In der Kür wurde sie ebenfalls mit Weihegold hinter Mannschafts-Weltmeisterin Jessica von Bredow-Werndl Zweite.

Devos gewinnt Großen Preis von Stuttgart

Bei den Springreitern sicherte sich derweil der Belgier Pieter Devos zum zweiten Mal in Folge den Großen Preis von Stuttgart. Der Vorjahressieger setzte sich am Sonntag im Sattel von Apart im Stechen durch. Das Paar legte in 45,35 Sekunden den schnellsten Nullfehlerritt hin und sicherte sich einen Mercedes im Wert von 80.000 Euro. "Ich bin sehr glücklich, dass ich wieder gewinnen konnte", sagte Devos im Interview mit SWR Sport.

In der Hans-Martin-Schleyer-Halle kam Steve Guerdat (Schweiz/45,87 Sekunden) mit Venard de Cerisy auf den zweiten Platz. Dritter wurde Scott Brash (Großbritannien/46,05 Sekunden) mit Hello Senator. Bester Deutscher wurde Philipp Weishaupt (43,63 Sekunden) auf Che Fantastica mit Rang fünf. Das Turnier in Stuttgart ist eine von 14 Stationen in diesem Winter und neben Leipzig (16. bis 19. Januar 2020) das einzige Weltcup-Turnier in Deutschland. Das Weltcup-Finale mit den besten Vertretern findet vom 15. bis 19. April 2020 im Spielerparadies Las Vegas/USA statt.