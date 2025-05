Maimarkt-Turnier Mannheim: Ehrenamt rockt das Reitsport-Highlight

Ehrenamt trifft Weltklasse: Das Maimarkt-Turnier in Mannheim begeistert seit Generationen - doch diesmal fehlt ein Star. Warum?

Während im Dressur-Viereck am Donnerstag die ersten Pirouetten geritten werden, gibt es hinter den Kulissen des Mannheimer Maimarkt-Turniers noch einiges zu tun. Corinna Lauke hat dabei alles im Blick. Sie koordiniert in Mannheim die etwa 130 Helferinnen und Helfer. "Wir machen es alle ehrenamtlich. Es ist ein gewisser Aufwand, aber ich glaube, wir machen es alle gern. Wir leben für den Reitsport und auch fürs Maimarkt-Turnier. Und ja, wir freuen uns alle immer wieder auf die Zeit im Jahr", erzählt sie im Interview mit SWR Sport. Jahr für Jahr nimmt die 30-Jährige für das Turnier Urlaub, um jeden Tag von morgens bis abends da zu sein - und das bereits seit elf Jahren.

Maimarkt-Turnier: Helfersuche über Social Media

Dass der Reiter-Verein Mannheim das internationale Turnier selbst veranstaltet, ist besonders. Andere große Turniere werden längst von Sportagenturen organisiert. Dass es beim Maimarkt-Turnier in Mannheim noch anders geht, liegt an den vielen Ehrenamtlichen. Die meisten von ihnen kommen aus der Region. Für Turnierdirektor Peter Hofmann ist das unbezahlbar: "Jeder hat im Rahmen seiner Möglichkeiten einen Zeitslot, meistens einen halben Tag oder paar Stunden, wo er an irgendeiner Stelle hier Hand anlegt." Das Gute sei, dass viele der 130 Helferinnen und Helfer schon lange dabei seien. "Wir haben da also keine lange Eingewöhnungszeit. Insofern: Es macht was Besonderes aus diesem Turnier, zumindest aus meiner Sicht", meint Peter Hofmann.

Jahr für Jahr ist es für den Turnierveranstalter eine Herausforderung genügend Helferinnen und Helfer zu finden. Dieses Jahr meldeten sich viele über die Sozialen Medien. "Da kam auf einmal ein ganzer Schwung", erzählt Peter Hofmann, der das so nicht erwartet hatte. "Viele von ihnen sind bereit, schwere Arbeiten zu machen. Der Vorteil ist, dass sie dabei ganz in der Nähe der Pferde sind, die sie sonst im Fernsehen bewundern. Sie sind auch ganz in der Nähe von den Pflegern, die sich um die Pferde kümmern. Und häufig sind auch die Reiter dabei. Das schafft auch Nähe zu den Idolen, die man gerne sieht, oder vielleicht auch verehrt."

Nationenpreis von Mannheim am Sonntag live im SWR Elf Nationen springen am Sonntag (4. Mai) um den Sieg im Nationenpreis. Für die deutsche Equipe starten voraussichtlich Olympiasieger Christian Kukuk, Richard Vogel, Gerrit Nieberg und Jörne Sprehe. Der SWR überträgt die Entscheidung ab 16:10 Uhr live im Fernsehen und im Livestream. Der Nationenpreis ist Teil der EEF-Serie und wird auf Drei-Sterne-Niveau ausgetragen - heißt: Die Sprünge sind bis zu 1,45 Meter hoch. In den vergangenen drei Jahren belegte Deutschland jeweils Rang zwei.

Maimarkt-Turnier begeistert seit Generationen

Heiner Krauth hat auch ohne die Sozialen Medien zum Maimarkt gefunden. "Ich bin von Kindesbeinen an dabei, habe schon über meinen Vater mitgeholfen", erzählt der 77-Jährige. In den 1980er Jahren ritt er noch selbst mit, damals auf dem alten Maimarkt-Gelände. Zwischenzeitlich schreib er Protokolle bei Dressurprüfungen und kümmerte sich mit um die Logistik.

Seit zwanzig Jahren leitet er nun den Fahrdienst. Egal ob Olympiasiegerin oder Bundestrainer, Heiner Krauth hat schon alle chauffiert. "Ich finde es einfach immer schön. Ich habe meinen Spaß an solchen Veranstaltungen, auch mitzugestalten, mitzuwirken und mitzuhelfen. Das steht bei mir im Vordergrund. Mich interessiert weniger der Sport."

Isabell Werth muss Start auf dem Maimarkt-Turnier absagen

Sportlich entschied die Iserlohnerin Leslie Rohrbacher die erste Dressurprüfung des Turniers für sich. Noch bis Dienstag wird beim Maimarkt-Turnier in Mannheim um Siege und Platzierungen geritten. Allerdings ohne Isabell Werth. Erstmals seit 25 Jahren musste Deutschlands erfolgreichste Olympionikin ihren Start absagen - ihr Pferd hatte sich verletzt: "Wendy de Fontaine hat uns gestern mit einem geschwollenen rechten Hinterbein überrascht", schrieb die 55-Jährige am Donnerstag. Der Nationenpreis bleibt dennoch hochkarätig besetzt: In den Vier-Sterne-Dressurprüfungen werden u.a. die zweimalige Olympiasiegerin Dorothee Schneider und Olympiasieger, Weltmeister und Doppel-Europameister Sönke Rothenberger am Start sein.