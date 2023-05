Für Springreiter Richard Vogel ist der Start beim Mannheimer Maimarkt-Turnier eine Rückkehr in die alte Heimat. Im Championat kostete ihm der vorletzte Sprung eine vordere Platzierung.

Für Richard Vogel ist das Mannheimer Maimarkt-Turnier ein Höhepunkt in seinem jährlichen Turnierkalender. Im Championat am Samstag war schnell erkennbar, dass er mal wieder ganz vorne landen wollte. Auf der 14-jährigen Stute Evermeta galoppierte er frisch und mutig vorwärts, ritt enge Wendungen und riskierte viel. Am vorletzten Sprung fiel dann eine Stange - 4 Fehlerpunkte und am Ende Rang 20, allerdings mit der zweitschnellsten Zeit im gesamten Starterfeld. Den Sieg sicherte sich der Schweizer Elian Baumann auf Campari Z.

Trotz fehlendem Glück im Championat macht das Maimarkt-Turnier Richard Vogel glücklich. Für ihn ist es eine Rückkehr in die alte Heimat. Denn der 26-Jährige machte seine Ausbildung zum Pferdewirt im Reiter-Verein Mannheim, für den er auch immer noch startet. "Hier hat alles begonnen. Es ist immer wieder wunderschön, zurückzukommen", erzählt Richard Vogel im SWR-Interview. Mittlerweile ist er im hessischen Dagobertshausen beheimatet. Dort betreibt er zusammen mit Freundin Sophie Hinners und David Will einen Trainings- und Ausbildungsstall.

Vogel triumphiert beim Weltcup-Finale

In den vergangenen Monaten mischte der in Riedlingen geborene Springreiter die Weltelite ordentlich auf. In Stuttgart gewann er mit United Touch S im November den Großen Preis von Stuttgart. Beim Weltcup-Finale in Omaha (USA) im April gewann er mit mit dem Hengst die zweite Wertungsprüfung. Am Ende belegte er als bester Deutscher den achten Rang im Gesamtklassement. Eine Woche zuvor hatte er mit Cepano Baloubet den Großen Preis von Wellington gewonnen. Erfolge, die ohne sein Team nicht möglich gewesen wären. "Man sagt immer, Springreiten ist ein Einzelsport - das kann ich so nicht unterschreiben", stellt Vogel klar.

Beim Höhepunkt am Sonntag, dem Nationenpreis der Springreiter (live ab 16 Uhr im SWR Fernsehen), wird Richard Vogel selbst nicht am Start sein. "Ich wäre hier natürlich sehr gerne angetreten", sagt Vogel. "Meine zwei besten Pferde sind in Mannheim aber nicht dabei, weil sie nach den Erfolgen noch ein bisschen Pause bekommen."

So läuft der Nationenpreis ab Der Nationenpreis besteht aus zwei Umläufen. Zu einem Stechen kommt es anschließend nur, wenn mindestens zwei Nationen punktgleich auf dem ersten Platz liegen. Insgesamt gehen zehn Teams mit jeweils vier Reiter und Reiterinnen an den Start. Pro Umlauf zählen die drei besten Team-Ergebnisse. Alle Nationen sind im zweiten Umlauf dabei. Gestartet wird dann in umgekehrter Reihenfolge zur Platzierung im ersten.

Für Deutschland starten am Sonntagnachmittag Patrick Stühlmeyer, Nationenpreis-Debütant Stefan Engbers, Mario Stevens und Philipp Schulze Topphoff. Simone Blum, Weltmeisterin von 2018, ist als Ersatzreiterin nominiert. Equipe-Chef der Deutschen ist Marcus Döring.

Im vergangenen Jahr gewann die Schweiz nach einem spannenden Stechen knapp vor Deutschland. Auch in diesem Jahr sind die Schweizer mit einer starken Mannschaft in Mannheim. Der Top-Favorit kommt dieses Jahr aus Schweden. Angeführt wird die Equipe vom Weltranglisten-Ersten Henrik von Eckermann.