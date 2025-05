per Mail teilen

Nach dem Erfolg im Nationenpreis gibt es für die deutschen Springreiter keinen weiteren Sieg zu bejubeln. Einen Podestplatz gibt es dennoch.

Die deutschen Springreiter haben einen Heimsieg zum Abschluss des Maimarkt-Turniers in Mannheim verpasst. Im Stechen des Großen Preises setzten sich der schwedische Mannschafts-Olympiasieger Peder Fredricson aus Schweden und Vroom de la Pomme am Dienstag (06.05.2025) in 46,91 Sekunden durch.

Als beste Lokalmatadorin erreichte Zoe Osterhoff aus Hamm gemeinsam mit Kentucky hinter der Norwegerin Oda Charlotte Lyngvaer und Carabella den dritten Rang. In das "Badenia"-Stechen schafften es zehn Paare - darunter auch der Goldmedaillengewinner von Paris, Christian Kukuk.

Christian Kukuk auf Rang neun

Auf Chageorge leistete sich der 35-Jährige im entscheidenden Umlauf jedoch einen Abwurf und musste sich in der mit 85.150 Euro dotierten Prüfung mit dem neunten Rang begnügen.