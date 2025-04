Im legendären Kentucky Horse Park von Lexington, USA hat Michael Jung das Fünf-Sterne-Turnier in der Vielseitigkeit gewonnen. Der Auftakt in die neue Saison hätte für Jung und Chipmunk FRH nicht besser laufen können.

Michael Jung und sein Hannoveraner Chipmunk FRH dominierten die Konkurrenz in allen drei Disziplinen. Dressur, Geländeritt, Springen - in der Siegerliste stehen Jung und Chipmunk am Ende ganz oben. Schon nach der Dressur hatte das Paar die Führung übernommen und nach dem anspruchsvollen Geländeritt ausgebaut. Die Deutsche Reiterliche Vereinigung zitiert Jung danach: "Es war etwas Arbeit heute, der Boden war etwas weicher als erwartet. Aber fischerChipmunk FRH hat so für mich gekämpft, das war ein tolles Gefühl“, sagte Jung im Ziel der Strecke. Bundestrainer Peter Thoimsen lobte das Paar für die Präzision, mit der Pferd und Reiter "das bewältigt haben, das war perfekt geritten".

Jung und Chipmunk mit Rekordergebnissen

Dass Jung nach der Dressur in Führung gehen würde, sei keine Überraschung gewesen, schrieben die Organisatoren des "Kentucky Three Day Event", der Rekord von nur 18,6 Minuspunkten allerdings schon. So steht es in den Siegerlisten. Im anspruchsvollen Geländeritt bauten Jung und Chipmung ihren Vorsprung noch aus. Trotz 2,4 Sekunden Zeitstrafen hatte das Paar einen Vorsprung von 11,8 Punkten vor dem Boyd Martin (USA) auf Commando 3 (32,8) und Harry Meade (GBR) auf Et Hop Du Matz. Noch ein Rekord, 11,8 Punkte Vorsprung nach dem Geländeritt, das gab es bei einem Fünf-Sterne-Turnier (CCI5*-L) noch nicht.

Internationaler Sieg - Fünf Sterne all inclusive für Jung und Chipmunk

Jung und Chipmunk blieben auch nach dem Springen vorn - obwohl Boyd Martin (USA) mit Commando und Harry Meade (Großbritannien) und Et Hop du Matz den Parcours ohne Abwurf schafften. Das glückte Jung zwar nicht – bereits am dritten Sprung unterlief ihm ein Fehler - es blieb aber der einzige. Am Ende stand der Sieg für Jung mit nur 25 Minuspunkten insgesamt. Libussa Lübbeke wurde auf Caramia Zehnte, Calvin Böckmann und Phantom of the Opera landete auf Rang 11.