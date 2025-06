"Lotta goes Special Olympics": Eine junge Frau und ihr großer Traum

Lotta Berglund leidet an einem seltenen Gendefekt - und besitzt einen unerschütterlichem Willen. SWR Sport hat die junge Frau an einem ganz besonderen Tag auf der Galopprennbahn Iffezheim begleitet.

"Lotta goes Special Olympics": Unter diesem Motto stand am Samstag (31.05.) auf der Galopprennbahn in Iffezheim ein ganz besonderes Event zu Ehren von Lotta Berglund. Die junge Frau hat von Geburt an einen seltenen Gendefekt, durch den sie an verschiedenen lebensbedrohlichen Erkrankungen leidet, auch ihr Herz ist betroffen. Viele Jahre ihres bisherigen Lebens verbrachte sie deshalb auf der Intensivstation.

Ein Pflege-Team betreut sie rund um die Uhr

Berglund ist auf fremde Hilfe angewiesen und braucht eine besondere Betreuung: Ein Team aus acht 24-Stunden-Pflegern kümmert sich rund um die Uhr, damit sie ihren Alltag außerhalb des Krankenhauses, in dem sie viele Jahre ihres Lebens verbracht hat, meistern kann.

Lotta hat trotz aller Hürden nie ihren Lebenswillen und ihre Träume verloren. Ihr größter Traum ist die Teilnahme an den Special Olympics Weltwinterspielen 2029 im Eiskunstlauf. Hierfür trainiert Berglund dreimal pro Woche beim ERSC Ottobrunn bei München.

"Ein magisches Gefühl"

"Auf dem Eis zu stehen ist wie fliegen, das ist magisches Gefühl", sagte Lotta Berglund im Gespräch mit SWR Sport. "Es fühlt sich ein bisschen wie beim Reiten an, wenn man galoppiert." Sie besitzt eine hohe Affinität zum Reitsport. Als Kind startete sie bei Ponyrennen - doch die vielen Operationen am Herzen bremsten die ehrgeizige Reiterin dann aus. "Ich reite auch heute noch, aber nur ein bisschen Schritt und langsam." Mehr geht nicht - aufgrund ihrer multiplen Erkrankungen.

Ein Rennen für Lotta Berglund

Um Berglund beim Erreichen ihres Ziels von den Special Olympics zu unterstützen, widmete ihr "Baden Galopp" im Rahmen des diesjährigen Frühjahrs-Meetings ein Rennen. In Iffezheim konnte die junge Frau ihre Geschichte erzählen und für ihre Spendenkampagne werben, mit der sie ihre Teilnahme an den Special Olympics finanzieren will. Fünf Prozent des deutschen Wettumsatzes sollen zudem auf ihr Spendenkonto gehen - aufgerundet knapp 3.000 Euro.

Unabhängig vom sportlichen Ausgang stand die erste Siegerin beim Rennen am Samstag somit bereits fest: Lotta Berglund - mit ihrer Fröhlichkeit und ihrem unerschütterlichen Lebenswillen.