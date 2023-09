Großer Preis von Baden: Hengst Zagrey gewinnt in Iffezheim

Zum Abschluss der Großen Woche in Iffezheim hat der vierjährige Hengst Zagrey den 153. Großen Preis von Baden gewonnen. Das Rennen war mit 400.000 Euro dotiert.

Nach einem Glanzritt von Jockey-Weltstar Christophe Soumillon siegte der französische Favorit Zagrey in einem packenden Finish. Auf Platz zwei beim Großen Preis von Baden folgte Mr Hollywood mit Jockey Lukas Delozier. Dritter in dem mit 400.000 Euro dotierten Rennen wurde Straight unter Jozef Bojko.

Derbysieger Fantastic Moon nahm nicht an dem Rennen teil, nachdem er eine Stunde zuvor nach langen Diskussionen abgemeldet wurde. Als Grund dafür wurden die Bodenverhältnisse angegeben. Sechs Pferde waren daraufhin an dem über 2.400 Meter führenden Rennen am Start. Der vier Jahre alte Hengst Zagrey kletterte durch den Sieg in Iffezheim über die Gewinnsumme von einer Million Euro. "Wir hatten eigentlich eine schlechte Lage und dann auch in der Geraden zunächst keinen Platz. Als die Lücke aufging, hat er fantastischen Speed gezeigt", sagte Jockey Soumillon.

Damit die Jockeys in Iffezheim fit für die vielen Rennen sind, kümmert sich Masseur Max Kronimus um sie: