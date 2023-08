Wallach Zerostress gewinnt Rennen um Goldene Peitsche in Iffezheim

per Mail teilen

Der Wallach Zerostress sicherte sich am Sonntag unter dem französischen Jockey Hugo Besnier den Sieg im Rennen um den begehrtesten Ehrenpreis des deutschen Turfs.

Der mit sieben Jahre älteste Teilnehmer war auf der Galopprennbahn in Iffezheim der gefeierte Sieger in der 153. Austragung der Goldenen Peitsche. Im wichtigsten Kurzstreckenrennen Deutschlands verwies Zerostress nach 1.200 Metern die französische Stute Exxtra unter Ronan Thomas auf Rang zwei. Dritte wurde die von Encki Ganbat gerittene Clever Candy.

"Ein toller Tag für uns"

Der Düsseldorfer Trainer Sascha Smrczek stellte damit vor 7.900 Zuschauern den Sieger und die Drittplatzierte, beide waren seine ersten Starter in der Goldenen Peitsche. "Das ist so unglaublich, ich bin überwältigt, diese beiden Pferde geben immer ihr Bestes, ein toller Tag für uns", sagte er.

Größter Sieg für ROM seit Stallgründung

Der Stall ROM, eine von Ex-Jockey Ronny Lüdtke geführte Besitzergemeinschaft von mehr als 40 Personen, verbuchte den größten Sieg seit der Stallgründung. Zerostress erreichte bei seinem 30. Start den fünften Sieg der Karriere. Zerostress überstand eine Überprüfung der Rennleitung, weil er der Stute Exxtra in der Geraden kurz in die Quere gekommen war, man sah diese leichte Behinderung indes nicht als rennentscheidend an.