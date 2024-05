Arcandi gewinnt die Badener Meile in Iffezheim

per Mail teilen

Mehr als 15.000 Zuschauer kommen am Donnerstag zur Badener

Meile auf der Galopprennbahn in Iffezheim. Sie sehen einen Favoritensieg.

Vor der unerwartet großen Kulisse von 15.150 Zuschauern hat der Favorit Arcandi am Donnerstag auf der Galopprennbahn in Iffezheim die 46. Austragung der Badener Meile gewonnen.

In einem der wichtigsten deutschen Mittelstreckenrennen setzte sich der vier Jahre alte Wallach aus dem Kölner Rennstall von Trainer Peter Schiergen eindrucksvoll gegen die Konkurrenz durch und erreichte seinen zweiten Sieg in Folge in der Klasse der Gruppe-Rennen.

Geritten von Bauyrzhan Murzabayev, verwies Arcandi den von Thore Hammer-Hansen gerittenen Muhalif auf Rang zwei, Dritter wurde der französische Gast Kendly unter Lukas Delozier.

Auch Tiffany siegt in Iffezheim

Arcandi steht im Besitz des ostwestfälischen Gestüts Ebbesloh der Familie von Schubert, die den Sieger auch selbst gezogen hat. Bei sieben Starts hat Arcandi, aktuell Deutschlands Meilengalopper Nummer Eins, drei Rennen gewonnen.

Der Sieg im Preis der Baden-Badener Hotellerie und Gastronomie (25.000 Euro) ging am Donnerstag in Iffezheim an die englische Stute Tiffany, die unter Luke Morris als Favoritin allen Gegnerinnen keine Chance ließ.