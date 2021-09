Horse & Dog-Trail: mit Pferd und Hund im Parcours unterwegs

Hund und Pferd gleichzeitig durch einen Parcours aus Stangen und Hütchen dirigieren, durch ein Tor und über eine Brücke lenken - keine leichte Aufgabe für Angela Mariana Tuscher, wenn sie beim Horse & Dog Trail an den Start geht.

Multitasking ist beim Horse & Dog Trail gefragt. Vor fast zehn Jahren wurde die Disziplin ins Leben gerufen und wird immer populärer. Angela M. Tuscher gehört zu den Pionierinnen dieser Sportart. Ihr Beruf der Gebärdensprachdolmetscherin hilft ihr dabei, die Tiere gleichzeitig im Blickfeld zu haben und sich den richtigen Weg zu merken. Auch dieses Jahr wird bei der German Open der Ersten Westernreiter Union (EWU) vom 17. bis 25. September der Deutsche Meister in dieser Disziplin gesucht.

Angela Tuscher ist schon immer dabei

Angela Tuscher war von Anfang an dabei, gewann bereits 2009 den Horse & Dog Trail-Cup. "Das Schöne ist, dass man wenig vorherbestimmen kann, wie es läuft", erzählt die Kornwestheimerin, was den Sport so besonders macht.

Tuscher ist nicht nur Gebärdensprachdolmetscherin, sondern auch Trainerin im Westernreiten. Schon als Kind verbrachte sie ihre Sommerferien auf dem Reiterhof. Die Begeisterung fürs Westernreiten wurde durch eine Rodeo-Veranstaltung geweckt. Ihre Quarter Horse-Stute "Peppa Bar Delmaso" kam mit dreieinhalb Jahren aus Italien nach Kornwestheim. Ihre neue Besitzerin entschied sich für die Allround-Schiene - und das mit Erfolg. Mehrere Landesmeister- und Deutsche Meistertitel konnten die beiden vor allem im Trail gewinnen. Titel in den verschiedensten Disziplinen im Westernreiten folgten. "Man redet immer von 'Seelenpferd', aber es ist wirklich so", beschreibt die 35-Jährige die Beziehung zu ihrem Pferd.

Auf den Hund gekommen

Vor mehr als elf Jahren nahm sie dann ihren Australian Shepherd-Rüden Yougene mit ins Team. Das Trio aus Mensch, Pferd und Hund ritt bei den ersten Horse & Dog Trail-Prüfungen mit. Da Pferdebesitzer meist auch Hunde haben, war es nur eine Frage der Zeit, bis eine Disziplin für Dreierteams gefunden wurde. Inzwischen hat die siebenjährige Hündin Marmeli den Platz neben Pferd und Reiterin eingenommen. "Das war dann ganz geschickt, weil der ältere Hund den jüngeren schon erzogen hat", erklärt Tuscher.

Dieses Team hat sich eingespielt, denn auch Pferd und Hund geben aufeinander acht. "Als die Disziplin neu war, kam es auch mal vor, dass die Hunde über den Platz gerannt sind. Das war natürlich sehr lustig für die Zuschauer. Mittlerweile passiert das aber nur noch selten", amüsiert sich Angela Tuscher.

Was ist Horse & Dog Trail? Horse & Dog Trail, kurz "H&D TH", ist eine komplexe Disziplin, in der Geschick, Ruhe und ein guter Überblick erforderlich sind. Die Sicherheit von Reiter, Pferd und Hund hat oberste Priorität. Pferd und Hund werden einzeln bewertet, am Ende steht aber das Gesamtbild des Teams im Vordergrund. Neben dem Trailpferd muss der Hund als Begleiter ebenso Hindernisse absolvieren. Vor Beginn der Prüfung geht jedes Team mit 70 Punkten an den Start. Je nach Ausführung der jeweiligen Hindernisse kommen Punkte dazu oder werden abgezogen. Alle Rassen sind zugelassen, Hunde müssen mindestens 24 Monaten alt sein, Pferde vier Jahre. Vom kleinen Chihuahua bis hin zu großen Hunden ist alles vertreten.

Multitasking ist gefragt

Ganz konkret geht es beim Horse & Dog Trail im Slalom um Hütchen oder über Stangen, durch ein Tor oder über eine Brücke. Am Start wird der Hund von der Leine abgemacht, der Reiter nickt den Richtern zu, und es geht los. Die sogenannte "Pattern" ist der vorgeschriebene Weg, der geritten werden muss. Hier wird außerdem festgelegt, wo welche Gangart geritten wird und welche Aufgabe der Hund hat. Ein Pferd lenken, einen Hund dirigieren und die Pattern richtig reiten - eine schwierige Aufgabe.

Gebärdensprachdolmetscherin Angela Tuscher musste während ihres Studiums schon etliche Gedächtnistrainings ablegen. Eine Eigenschaft, die ihr beim Sport zu Gute kommt. Aber auch die Gestik, die sie tagtäglich nutzen muss, hilft ihr in der Kommunikation mit den Vierbeinern. "Meine tauben Reitschüler zum Beispiel nehmen die Pferde auch ganz anders wahr." Ihre Arbeit bringt Tuscher dazu, sehr feinfühlig mit Pferd und Hund umzugehen. Denn durch die Arbeit als Gebärdendolmetscher wird einem viel bewusster, wie man wann auf andere wirkt .

Erfahrung ist wichtig

Ein erfahrenes Trailpferd und ein aufmerksamer Hund sind sicherlich die Traumkombination eines Reiters. Denn das Pferd läuft seinen Weg, und der Hund ist wachsam bei der Sache. Aber was, wenn es diese Zusammenstellung nicht gibt? "Man muss immer individuell schauen, bietet sich das Pferd an? Bietet sich der Hund an? Für das Pferd als Fluchttier muss es nicht unbedingt angenehm sein, wenn ein Raubtier nah neben ihm läuft", so die deutsche Meisterin Tuscher. Aber wenn die Basis stimmt, kommen die Erfolge ganz von allein.