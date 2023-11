per Mail teilen

Springreiter Alexander Schill hat das Auftaktspringen zum Hallen-Championat Baden-Württemberg gewonnen.

Der 39 Jahre alte Champion von 2006 aus Ichenheim galoppierte auf der elfjährigen französischen Stute Chelsea Gravelotte beim internationalen Turnier in Stuttgart am Mittwoch mit der schnellsten fehlerfreien Zeit in der Springprüfung Klasse S* über die Ziellinie.

Nur vier Hundertstel Sekunden langsamer war der Mannheimer Armin Schäfer junior auf Costa Gavras als Zweiter. Titelverteidiger Hans-Dieter Dreher belegte auf Jinki Platz drei.

Franz Trischberger gewinnt Dressurprüfung

Die Dressurprüfung Intermédiaire I gewann der auch international erfolgreiche Bayer Franz Trischberger vom Hofgut Allerer auf Sarotti mit 72,632 Prozent. Zweiter wurde Moritz Treffinger, inzwischen Bereiter im brandenburgischen Phöben, auf Francis Royal (70,658 Prozent) vor Ponyreiterin Ann-Cathrin Rieg aus Schwäbisch Gmünd mit Steendieks Derrik, dem kleinsten Vierbeiner im Dressurviereck (70,447 Prozent). Damit ist Trischberger klarer Favorit auf den Sieg im Dressurcup, der in einer gleichklassigen Kür entschieden wird.