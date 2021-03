per Mail teilen

Die Zukunft der berühmten Pferderennbahn in Iffezheim (Landkreis Rastatt) ist gesichert. Gemeinde und neuer Betreiber trafen eine Vereinbarung für die kommenden zehn Jahre.

Auch in den kommenden Jahren wird es im baden-württembergischen Iffezheim Galoppsport auf der berühmten Pferderennbahn geben. Die Gemeinde schloss am Freitag mit dem neuen Betreiber "Baden Galopp" eine Vereinbarung über zehn Jahre ab, die zum 1. April in Kraft tritt. Zwischen dem 29. August und dem 5. September sollen die ersten vier Renntage stattfinden.

Galopprennen und weitere Veranstaltungen geplant

Der bisherige Betreiber "Baden Racing" hatte die Zusammenarbeit aus wirtschaftlichen Gründen zum Ende des Jahres 2020 gekündigt. "Die Rennbahn muss und wird die Nummer eins im deutschen Galopprennsport bleiben", sagte Hauptinvestor Peter Gaul bei der Vertragsunterzeichnung.

In den kommenden Jahren soll den Fans schrittweise wieder ein Gesamtprogramm mit mindestens zwölf Renntagen pro Jahr geboten werden. Darüber hinaus soll die 50 Hektar große Anlage mit etwa 10.000 Quadratmetern Gebäuden ganzjährig genutzt werden. "Wir können uns vorstellen, dieses tolle Gelände mit Pferden und Reitern anderer Disziplinen zu teilen", so Gaul. Auch Konzerte, Messen, Hochzeiten oder große Familienfeiern seien denkbar.