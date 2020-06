Am Donnerstag ist in Mannheim die Saison des Badischen Rennvereins gestartet. Ohne Zuschauer und mit Hygiene- und Abstandsvorschriften. Trotzdem gab es glückliche Gewinner.

Corona hat auch im Galopp-Sport einiges durcheinander gewirbelt. Auf der Rennbahn in Mannheim-Seckenheim sollte die Saison eigentlich schon am 5.April beginnen. Aber erst am Donnerstag durften die Pferde auf die Strecke vom Badischen Rennverein in Mannheim.

Insgesamt 12 Pferde durften pro Rennen starten, ursprünglich waren noch viel mehr Teilnehmer genannt worden. Im Rennen über 1900 Meter lag zunächst Favorit "Irukandji" vorne, doch es war nichts mit dem Heimvorteil für den Mannheimer Galopper. Denn auf der Zielgerade setzte sich "Heatherdown" mit Jockey Delozier an die Spitze und gewann sicher.