Augustus siegt beim Derby-Trial in Iffezheim

Augustus mit Jockey Michal Abik heißt der Nachfolger von Fantastic Moon als Sieger des Derby Trial in Iffezheim. Somit durfte sich der Stall "Lucky Owner" über 32.000 Euro Siegprämie freuen.

Der drei Jahre alte Hengst Augustus hat vor 7.500 Zuschauern am Samstag (01.06.2024) auf der Galopprennbahn in Iffezheim das Derby-Trial gewonnen - einen der wichtigsten Tests für das 155. Deutsche Derby Anfang Juli in Hamburg.

Derby Trial in Iffezheim: Langer Kampf um Rang eins

Geritten von Michal Abik entschied Augustus einen langen Kampf gegen den Favoriten Wilko (Leon Wolff) zu seinen Gunsten, verwies diesen nach 2.000 Metern Rennstrecke auf Rang zwei. Dritter wurde der von Andrasch Starke gerittene New Emerald.

Augustus, den Waldemar Hickst in Köln für den Stall Lucky Owner von Klaus Hoffmann trainiert, erreichte bei seinem fünften Start den zweiten Sieg und ist jetzt einer der Mitfavoriten für das Derby.

Das Rennen war mit insgesamt 55.000 Euro dotiert. Im Vorjahr hatte der spätere Derbysieger Fantastic Moon das Derby-Trial in Iffezheim gewonnen.