"Wo laufen sie denn?" – Das Frühjahrs-Meeting auf der Galopprennbahn in Iffezheim bei Baden-Baden findet als "Geisterrennen" statt. Was das für die Veranstalter bedeutet.

Keine Hüte, keinen schicken Kleider, keine euphorischen Besucher am Wettschalter – das Frühjahrs-Meeting auf der Galopprennbahn von Iffezheim Ende Mai soll ohne Publikum stattfinden, als "Geisterrennen". Fast schon eine surreale Vorstellung.

Drei Renntage ab dem 23. Mai – neben der Großen Woche Ende August einer der beiden Grundpfeiler für den Betrieb von "Baden-Racing". Deren Geschäftsführerin, Jutta Hofmeister, rechnet mit Verlusten im sechsstelligen Bereich.

Rennbetrieb ohne Publikum ab Anfang Mai

Der Dachverband "Deutscher Galopp" hat nun beschlossen, zunächst ab Anfang Mai den Rennbetrieb wieder aufzunehmen. Für die Zeit vom 1. Mai bis 15. Juni 2020 sind 22 Renntage geplant. Dabei wird deutschlandweit immer nur an einem Ort - ohne Parallelveranstaltungen - gestartet. Zuschauer sind nicht zugelassen. "Damit reagieren wir unter Beachtung aller notwendigen Kontaktbeschränkungen und Vorgaben auf die Corona-Krise, durch die der Rennbetrieb seit Mitte März ruht. Wir stehen buchstäblich in den Startboxen, um unsere Leistungsprüfungen eingeschränkt und ohne Gefährdung von Zuschauern und Rennsportbeteiligten wieder aufzunehmen", sagte Michael Vesper, Präsident des Dachverbandes Deutscher Galopp.

Maximal siebzig Personen sollen sich an der Bahn aufhalten: Pferdepfleger, Jockeys, Trainer, Rennleitung. Und: Kameraleute. Die Rennen sollen übertragen werden und frei empfangbar sein. So können wenigstens ein paar Einnahmen über die sogenannten "Außenwetten" generiert werden.

Dauer 0:31 min Jutta Hofmeister: "Das will ich mir nicht ausmalen." Jutta Hofmeister, Geschäftsführerin von Baden Racing, über mögliche "Gesiterrennen" in Iffezheim.

"Das ist nicht wirklich lustig", sagt Hofmeister. "Da wird es auch keine Siegerehrungen geben wegen der Abstandsregeln. Und keine Stube für die Jockeys. Die muss ich an der Bahn verteilen." In den Führring müssen die Pferde, so wollen es die Wettkampfregeln, aber auch dort sind weite Abstände nötig. Zuschauer: Fehlanzeige. Kein Catering, keine Sponsoren. Weil die Sieger- und Zuchtprämien deutlich geringer ausfallen werden, ist wenigstens die Ausgabenseite etwas überschaubarer.

Ist die Große Woche Ende August in Gefahr?

Wenn sich die Lage in Sachen Coronavirus nicht entspannt, dann könnte auch die "Große Woche" Ende August, das Parade-Event für Baden-Racing und für den ganzen deutschen Galoppsport, nur als Geisterrennen über die Bühne gehen. Ein Szenario, das Jutta Hofmeister sich gar nicht ausmalen möchte: "Wir hätten keine Sponsoren, weil sie vor Ort kein Publikum finden, um sich zu präsentieren, damit wäre die 'Große Woche' nicht mehr finanzierbar", fürchtet sie. "Aber wenn es soweit kommt, dann hat der gesamte Galopprennsport in Deutschland ein Riesenproblem."

Dauer 0:40 min Jutta Hofmeister: "Große Woche ohne Sponsoren nicht finanzierbar." Jutta Hofmeister, Geschäftsführerin "Baden-Racing", zu möglichen "Geisterrennen" in Iffezheim: "Große Woche ohne Sponsoren nicht finanzierbar."

Die Pferde in den Rennställen auf der Bahn von Iffezheim ahnen sicher nicht, was um sie herum los ist. Wie jeden Tag werden sie am frühen Morgen auf der Bahn bewegt, von Pflegern, Jockeys und Trainern betreut. Sie fürchten derzeit, wie viele andere im weiten Feld des Sports, um ihre Arbeit. Weitab von den Sorgen im Fußball, bleibt auch im etwas exotischen Galoppsport nur das Prinzip Hoffnung.