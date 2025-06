Frühjahrs-Meeting Iffezheim: Lordano siegt im Großen Preis

Der Wallach Lordano hat mit seinem Jockey Leon Wolff am Sonntag den Großen Preis in Iffezheim gewonnen. Für den Erfolg des Pferdes gibt es eine Siegprämie von 40.000 Euro.

Der sechs Jahre alte Wallach Lordano hat auf der Galopprennbahn in Iffezheim den Großen Preis von Tattersalls gewonnen. Vor 11.500 Zuschauern setzte er sich mit seinem Jockey Leon Wolff nach spannendem Finish knapp vor Wilko (Thore Hammer-Hansen) durch. Rang drei im Feld der acht Teilnehmer des 70.000-Euro-Rennens ging an Queimados unter Eduardo Pedroza.

Lordano bereits mit neuntem Sieg

Lordano gestaltete auch seinen dritten Start in Iffezheim siegreich. Insgesamt hat der Wallach, den Marcel Weiß in Mülheim/Ruhr trainiert, in seiner Karriere bei 18 Starts schon neun Rennen gewonnen. "Lordano hat uns wie immer nicht enttäuscht in Baden-Baden. Er hatte zuletzt keinen passenden Rennverlauf, jetzt hat wieder alles gepasst. Er ist ein tolles Pferd", sagte Weiß.

Auch Jockey Wolff war voll des Lobes über sein Pferd. "Ein großer Kämpfer. Es ist schöner als Fliegen und Achterbahn fahren zusammen", sagte er. Besitzer von Lordano ist der Wittener Möbelunternehmer Manfred Ostermann mit seinem Gestüt Ittlingen. Er erhält 40.000 Euro Siegprämie.