Weltklasse-Reitsport in Mannheim: Vom 1. bis 6. Mai findet zum 61. Mal das Maimarkt-Turnier statt. Zu den Höhepunkten zählt der Nationenpreis der Springreiter - live zu sehen im SWR.

Olympisches Flair weht dieses Jahr über das Mannheimer Maimarkt-Gelände. Denn zu den über 260 Starterinnen und Startern gehören unter anderem Springreiter Christian Kukuk, Einzel-Olympiasieger von Paris, und Dressurreiterin Isabell Werth, Deutschlands erfolgreichste Olympionikin. Zudem startet Vielseitigkeits-Olympiasieger Michael Jung aus Horb am Neckar im Springparcours. Welche Geschichte das Maimarkt-Turnier hat, wann die Höhepunkte stattfinden und ob es noch Tickets gibt - den Überblick gibt es hier:

Auf dem Maimarkt-Gelände fanden einst schon zwei Europameisterschaften der Springreiter und der 100. Preis der Nationen von Deutschland statt. Das Mannheimer Reitturnier hat eine lange Tradition - beginnend im Jahr 1964. "Schon bei der Premiere sattelten mit Hermann Schridde, Kurt Jarasinski und Hans-Günter Winkler drei deutsche Olympia-Reiter - damals noch auf dem alten Platz im Herzen der Stadt", erzählt Turnierdirektor Peter Hofmann. 1985 zog das internationale Reitturnier auf das Maimarkt-Gelände um. Nur einmal musste es abgesagt werden - coronabedingt. Noch immer organisiert der Reiter-Verein Mannheim das internationale Turnier selbst. Auch dieses Jahr sind mehr als 130 ehrenamtliche Helfer und Helferinnen im Einsatz.

Insgesamt gibt es 53 Prüfungen in den Disziplinen Dressur, Para-Dressur und Springen. Zu den Höhepunkten im Springreiten zählen das Championat von Mannheim (Samstag, 15:30 Uhr), der Nationenpreis (Sonntag, 13:15 Uhr) und die Badenia (Dienstag, 14 Uhr), die traditionell den Abschluss des Maimarkt-Turniers bildet.

In der Dressur freuen sich viele Zuschauerinnen und Zuschauer vor allem auf die Prüfungen auf Vier-Sterne-Niveau: Im Grand Prix (Samstag, 12 Uhr), Grand Prix Special (Sonntag, 10:30 Uhr) und in der Grand Prix Kür (Montag, 14:30 Uhr) starten unter anderem Isabell Werth, Deutschlands erfolgreichste Olympionikin, und Team-Olympiasiegerin Dorothee Schneider. Das Besondere: Dieses Jahr findet die Kür im großen Reitstadion statt. Alle anderen Dressur-Wettbewerbe werden auf dem Viereck hinter dem Stadion ausgetragen. In der Para-Dressur gibt es von Samstag bis Dienstag Prüfungen für Reiter und Reiterinnen aller fünf Grade. Eines der Highlights ist der Nationenpreis, der am Montag entschieden wird.

Nationenpreis von Mannheim am Sonntag live im SWR Elf Nationen springen am Sonntag (4. Mai) um den Sieg im Nationenpreis. Für die deutsche Equipe starten voraussichtlich Olympiasieger Christian Kukuk, Richard Vogel, Gerrit Nieberg und Jörne Sprehe. Der SWR überträgt die Entscheidung ab 16:10 Uhr live im Fernsehen und im Livestream. Der Nationenpreis ist Teil der EEF-Serie und wird auf Drei-Sterne-Niveau ausgetragen - heißt: Die Sprünge sind bis zu 1,45 Meter hoch. In den vergangenen drei Jahren belegte Deutschland jeweils Rang zwei.

Richard Vogel war im vergangenen Jahr der Überflieger in den großen Springprüfungen. Er siegte sowohl im Championat von Mannheim als auch in der Badenia - und das mit zwei unterschiedlichen Pferden: Churchill und Cydello. Im Nationenpreis der Springreiter wurde die deutsche Equipe wie schon in den beiden Jahren zuvor Zweite. Der Sieg ging an die Niederlande, die auch schon 2022 triumphiert hatte. In der Dressur siegte Isabell Werth mit ihrer späteren Olympia-Stute Wendy de Fontaine im Grand Prix Special. Der Sieg in der Grand Prix Kür ging an Dorothee Schneider und Dayman. Den Nationenpreis in der Para-Dressur gewann das Team aus den USA. Die deutsche Equipe kam auf Platz zwei.

Im Parcours wird vor allem Einzel-Olympiasieger Christian Kukuk aus Riesenbeck die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Der 35-Jährige, der vor kurzem Papa geworden ist, peilt nach seinem zweiten Platz in der Badenia im vergangenen Jahr dieses Mal den Sieg an. Aber auch Olympia-Reiter Richard Vogel, der seine Ausbildung beim Reiter-Verein Mannheim machte, gehört wieder zum Favoritenkreis - genau wie seine Lebensgefährtin Sophie Hinners, die Anfang April als Fünfte beste Deutsche im Nationenpreis-Finale wurde. Zudem satteln aus deutscher Sicht unter anderem Vielseitigkeits-Olympiasieger Michael Jung und Hans-Dieter Dreher ihre Pferde. Aus internationaler Sicht zählt der Franzose Kevin Staut mit zu den Favoriten, er krönte sich 2016 zum Einzel-Olympiasieger.

Zu den großen Favoritinnen in den Dressur-Prüfungen auf Vier-Sterne-Niveau zählen die beiden Deutschen Isabell Werth und Dorothee Schneider. In der Para-Dressur satteln einige erfolgreiche Paralympics-Starter ihre Pferde. Einer von ihnen ist Rixt van der Horst. Der Niederländer zählt in Grade III zu den Favoriten. Auf Eisma's Royal Fonq N.O.P. gewann er bei den Paralympics in Paris zwei Mal Einzel-Silber und wurde auch mit dem Team Zweiter. Auch die Deutsche Heidemarie Dresing (Grade II) gehörte im vergangenen Jahr zu den Paralympioniken. Mit ihrem Wallach Dooloop konnte sie Team- und Einzel-Bronze gewinnen. Zu den deutschen Hoffnungsträgerinnen in Mannheim zählt auch die viermalige Paralympics-Medaillengewinnerin Regine Mispelkamp, sie startet in Grade V. Einer, der noch von einem Start bei den Paralympics träumt, ist Noah Kuhlmann (Grade IV). Er gewann beim Saison-Auftakt am vergangenen Wochenende auf seinem Wallach Staatslegende seine drei Prüfungen im belgischen Waregem. Auch in Mannheim will er wieder ganz vorne mitmischen. Alle Start- und Ergebnislisten gibt es hier .

Das internationale Reitturnier findet seit 40 Jahren parallel zum Mannheimer Maimarkt , Süddeutschlands größter Verbrauchermesse, statt. Wer dafür ein Ticket hat, kann die Prüfungen im großen Reitstadion auf Stehplätzen gratis verfolgen. Die Tagestickets für die gegenüberliegende Tribüne kosten zwischen 20 Euro (Donnerstag und Freitag), 29 Euro (Samstag und Montag) und 39 Euro (Sonntag und Dienstag). Bislang gibt es noch für jeden Tag Tickets zu kaufen.