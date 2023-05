Vom 4. bis 9. Mai findet auf dem Mannheimer Maimarkt-Gelände das traditionsreiche Reitturnier statt. Zum Starterfeld gehören auch die besten Reiterinnen und Reiter der Welt.

Es sind beeindruckende Zahlen: 190 Reiter und Reiterinnen aus 24 Nationen sind von Donnerstag bis Dienstag mit 530 Pferden in Mannheim am Start. Beim 59. Maimarkt-Turnier fungiert Peter Hofmann bereits zum 40. Mal als Turnierdirektor und hat mit seinem Team, zu dem auch 130 ehrenamtliche Helfer und Helferinnen gehören, viel zu tun. Denn sechs Tage Weltklasse-Reitsport erfordern viel Organisation.

Der Nationenpreis live im SWR Fernsehen Der SWR überträgt die Entscheidung im Nationenpreis am Sonntag ab 16 Uhr live im Fernsehen und im Livestream auf swr.de/sport. Für die deutsche Equipe wurden die Weltmeisterin von 2018, Simone Blum, Stefan Engbers, Philipp Schulze Topphoff, Mario Stevens und Patrick Stühlmeyer nominiert. Equipechef ist Marcus Döring.

Welche Disziplinen gibt es?

Auf dem Zeitplan stehen Prüfungen im Springen, in der Para-Dressur und der Dressur. Einen genauen Zeitplan finden Sie hier. Höhepunkt bei den Para-Reiterinnen und -Reitern ist die Kür in den verschiedenen Grades am Samstag, verbunden mit der Entscheidung im Nationenpreis. Im Springen sind das Championat am Samstag, der Nationenpreis am Sonntag (live im SWR Fernsehen) und die Badenia am Dienstag die wichtigsten Prüfungen. In der Dressur zählen der Grand Prix Special am Montag und die Grand Prix Kür am Dienstag zu den Höhepunkten.

Wer zählt zu den Favoriten in Dressur und Para-Dressur?

In der Dressur gehört Dorothee Schneider aus Framersheim zu den Favoritinnen, genau wie Isabell Werth, die erfolgreichste Reiterin aller Zeiten. In der Para-Dressur werden Sieger und Siegerinnen in fünf verschiedenen Grades gesucht. Einer der Favoriten ist der Österreicher Pepo Puch, Regine Mispelkamp gehört aus dem deutschen Team zu den Besten im Starterfeld. Im Nationenpreis der Paras versuchen die Deutschen ihre Siegesserie fortzusetzen, seit 2014 haben sie sieben Mal gewonnen.

Wie sieht es im Springen aus?

Im Nationenpreis der Springreiter und -reiterinnen gilt Schweden als Favorit. Team-Olympiasieger, Doppel-Weltmeister und Sieger des Weltcup-Finals Henrik von Eckermann führt die Equipe an. Er gehört auch zu den Favoriten im Championat und in der Badenia. Zu dem hochklassigen Starterfeld gehören zudem Eckermanns Lebensgefährtin Janika Sprunger (Schweiz), der niederländische Meister Willem Greve und auch der schwedische Team-Olympiasieger Peder Fredricson. Aus deutscher Sicht sind unter anderem Simone Blum, Weltmeisterin von 2018, Daniel Deußer - aktuell die Nummer eins in Deutschland - und der Badenia-Sieger von 2021, Michael Jung, für eine vordere Platzierung gut.

Auch der Mannheimer Richard Vogel ist am Start. Er gewann vor zwei Wochen beim Weltcup-Finale in Omaha (USA) die zweite Wertungsprüfung und war am Ende als Achter bester deutscher Springreiter. Der Sieger im Großen Preis von Stuttgart im November 2022 war zudem 2021 erfolgreichster Springreiter auf dem Maimarkt. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer, auch von den Prüfungen im U25-Bereich, finden Sie hier.

Wer hat letztes Jahr gewonnen?

Den Sieg im Nationenpreis sicherte sich in einem spannenden Stechen die Equipe aus der Schweiz - knapp eine Sekunde vor dem deutschen Team. David Will gewann mit Concordia das Championat, der Sieg in der Badenia ging an Europameister André Thieme und DSP Chakaria .

Dorothee Schneider siegte mit Faustus in der Grand Prix Kür, Matthias Alexander Rath mit Destacado im Grand Prix Special. Den Nationenpreis der Para-Reiterinnen und -Reiter gewann das deutsche Team.

Was ist sonst noch wichtig?

Das Maimarkt-Turnier ist Qualifikations-Station für die Europameisterschaften im Springen (Ende August in Mailand), sowie für die Olympischen Spiele 2024 in Paris. Außerdem ist das Turnier ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Dressur-EM im westfälischen Riesenbeck im September. Das internationale Reitturnier findet parallel zur größten Regionalmesse Deutschlands, dem Mannheimer Maimarkt, statt.