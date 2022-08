Großer Dressur-Auftakt in Donaueschingen

per Mail teilen

Im fürstlich-fürstenbergischen Schloss-Park in Donaueschingen sind wieder die Pferde am Start. Beim Internationalen Reit-Turnier gibt es diesmal allerdings eine Änderung: Es ist ein reiner Dressur-Wettbewerb.

Ein kleines Turnier, mit großer Konkurrenz im Viereck, kein Springen, kein Kutschfahren, alles dreht sich um Dressur. Der Turnierauftakt mit vierbeinigen Youngstern, für sieben- bis neunjährige Pferde ist alles noch aufregend. Etwas nervös vielleicht auch ein routinierter Doppel-Olympiasieger: Martin Schaudt, der Trainer seiner Frau Jasmin und Wallach "Diallo". Ob der Wallach eines Tages in einem olympischen Dressur-Viereck galoppieren wird?

Allerdings, schöner als Atlanta oder Athen ist Donaueschingen, meint jedenfalls Doppel-Olympiasieger Martin Schaudt vom Team Onstmettingen. Und das liegt an den vielen schönen Erinnerungen: "Bei mir hat das Tradition. Ich kam als kleiner Junge mit meinem Vater schon her, dann sind wir den Fahrpferden hinterhergerannt. Und später bin ich vor dem Schloss ein paar Jahre geritten, ich komm seit gefühlt 100 Jahren hier her."

Die erste goldene Schleife sicherte sicherten sich Nina Kudernak und "Ready to dance" - bis Sonntag Abend wird im Dressurviereck weitergetanzt.