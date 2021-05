Ende Februar war es bei einem internationalen Reitturnier in Valencia zum Ausbruch des Equinen Herpesvirus 1 (EHV-1) gekommen. Auch in Richtung Deutschland hatten viele Pferde Valencia bereits verlassen, bevor der Herpes-Ausbruch bekannt war. Seitdem steht das Telefon der Tierärztin Petra Ohnemus nicht mehr still. mehr...