Michael Jung aus Horb am Neckar hat mit der deutschen Equipe Gold bei der Vielseitigkeits-EM in Luhmühlen gewonnen. Im Einzel musste er sich nur seiner Teamkollegin Ingrid Klimke geschlagen geben.



Nach dem Geländeritt hatte Michael Jung auf "Chipmunk" noch geführt. Doch ein Abwurf im abschließenden Parcour kostete dem Mehrfach-Olympiasieger die Goldmedaille bei der Vielseitigkeits-EM in Luhmühlen. "Ja, so ist der Sport. Ein klitzekleiner Fehler, schon rutscht man zurück. Chipmunk ist trotzdem gut gesprungen. Alles in allem war es eine tolle Woche", sagte Jung und übte Selbstkritik: "Vielleicht hätte ich etwas ruhiger sitzen können." Gold ging an Jungs Teamkollegin Ingrid Klimke mit "Hale Bob", Bronze holte Cathal Daniels (Irland/29,0) mit "Rioghan Rua".

Der Traum von Bundestrainer Hans Melzer ist damit in Erfüllung gegangen: "Ich habe vorher geträumt, dass wir im Einzel Gold und Silber holen und die Mannschaft gewinnt. Dass es am Ende so souverän war, hätte ich nie gedacht", sagte Melzer. Vor 4.000 Zuschauern legte Klimke mit dem 15 Jahre alten Wallach Hale Bob eine starke Nullrunde hin und siegte am Ende mit nur 22,2 Minuspunkten. Die deutsche Equipe, zu der neben Klimke und Jung auch Andreas Dibowski (Egestorf) auf "Corrida" und Kai Rüder (Fehmarn) auf "Colani Sunrise" gehörten, leistete sich damit nur 82,5 Minuspunkte und verwies Großbritannien (104,8) und Schweden (105,1) auf die Plätze zwei und drei. Melzer konnte mit den Leistungen seiner deutschen Reiter bei der Heim-EM mehr als zufrieden sein. Zwei Einzelmedaillen, dazu zum fünften Mal in der EM-Geschichte Gold mit der Mannschaft - mehr geht kaum.

Jung geht mit "Chipmunk" in die Olympia-Saison

Jung dürfte trotz des Patzers im Parcours weiter auf sein neues Pferd "Chipmunk" setzen. Der dreimalige Olympiasieger hatte den elf Jahre alten Oldenburger erst vor einem halben Jahr von seiner Teamkollegin Julia Krajewski übernommen. In der Dressur und vor allem im Gelände zeigte das Paar eine starke Vorstellung, beim Springen gab es noch leichte Probleme. "Es ist eines der weltbesten Pferde. Es ist gut, dass wir es hier halten konnten. Das verbessert unsere Aussichten für die Olympischen Spiele im nächsten Sommer in Tokio", sagte Dennis Peiler, der Sportdirektor des nationalen Verbandes FN in Luhmühlen. Die FN gehört genauso wie das Bundesinnenministerium (BMI) zum neuen Besitzerkreis von Chipmunk, mit dem Jung im kommenden Jahr in Tokio sein drittes Einzelgold in Folge bei Olympischen Spielen gewinnen soll - wenn ihm Klimke nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht.