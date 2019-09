Dorothee Schneider gehörte bei den Reit-Europameisterschaften in Rotterdam zur siegreichen deutschen Equipe in der Mannschaftswertung und wurde im Grand Prix Special und in der Kür jeweils knapp hinter Isabell Werth Zweite. SWR Sport hat sie auf ihrem Gestüt im rheinhessischen Framersheim besucht.

Es ist erst wenige Tage her: Mit sagenhaften 90,561 Prozent gewann Dorothee Schneider Ende August bei der EM in Rotterdam die Silbermedaille im Dressur-Einzel. Damit komplettierte die Rheinhessin neben Isabell Werth (Gold) und Jessica von Bredow-Werndl (Bronze) das "deutsche Treppchen". Schneider und Werth zeigten Dressursport vom Feinsten und leisteten Historisches - schließlich knackten die 90-Prozent-Marke erst fünf Reiter in der Geschichte. Die Framersheimerin Schneider erzielte dabei ihre persönliche Bestleistung, musste sich am Ende aber trotzdem der derzeit wohl weltbesten Reiterin Werth geschlagen geben - mit einer Differenz von 0,3 Prozentpunkten. "Isabell reitet top und ist die beste Reiterin der Welt mit super Pferden", lobt Schneider ihre Konkurrentin. Trotzdem will Schneider mit ihrem Pferd "Showtime" weiter Druck machen und sie glaubt, dass Werth "Showtime" bereits im Nacken spürt: "Mal schauen, was 2020 noch passiert", schließt Dorothee Schneider vielsagend ab. Dauer 2:39 min Fünf Fragen an Dorothee Schneider Dorothee Schneider holte kürzlich Silber bei den Dressur-Europameisterschaften. SWR Sport hat die Weltklasse-Reiterin auf ihrem Gestüt im rheinhessischen Framersheim besucht.