Bei den Deutschen Vielseitigkeits-Meisterschaften in Luhmühlen liegt Olympiasieger Michael Jung aus Horb am Neckar vor dem abschließenden Springen mit "Highlighter" auf Rang drei.

Der Geländetag bei den Deutschen Vielseitigkeits-Meisterschaften in Luhmühlen lief für Olympiasieger Michael Jung nicht optimal. Der 36 Jahre alte Schwabe kam bei seinem Ritt auf "Creevagh Cooley" zu Fall, Pferd und Reiter blieben aber unverletzt. Mit "Corazon" verlor er auf der Strecke wertvolle Zeit und fiel auf Rang 16 zurück.

Nur mit "Highlighter", seinem dritten Pferd, blieb er im Gelände fehlerfrei und schob sich vom siebten auf den dritten Rang.

In Luhmühlen finden an diesem Wochenende die Deutsche Meisterschaften der Vielseitigkeitsreiter statt. Heute war Geländereiten. Mit dabei auch Olympiasieger Michael Jung aus Horb.

Krajewski weiter knapp vor Klimke

Vor dem abschließenden Springen am Sonntag bleibt Julia Krajewski bei der deutschen Vielseitigkeits-Meisterschaft auf Platz eins. Die 30 Jahre alte Titelverteidigerin blieb am Samstag in Luhmühlen im Geländeritt ohne Fehler und verteidigte die Führung aus der Dressur.

Hinter der Reiterin aus Warendorf mit 24,70 Strafpunkten liegt Ingrid Klimke aus Münster mit "Asha" (24,8) auf Platz zwei.

Geländestrecke nach Gewitter unter Wasser

Nach einem heftigen Gewitter und stundenlangen Regenfällen standen am Morgen Teile der Geländestrecke unter Wasser. Die Feuerwehr und freiwillige Helfer mussten bis in den Mittag hinein das schlammige Geläuf notdürftig trockenlegen. Die Veranstaltung begann deshalb mit zweistündiger Verspätung.

Ungeachtet der problematischen Witterung blieben gefährliche Situationen im Gegensatz zum Vorjahr aus. 2018 hatte ein Pferd nach einem schweren Sturz eingeschläfert werden müssen.