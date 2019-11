Die erste internationale Prüfung beim German Masters in Stuttgart ging an Springreiter Felix Haßmann. Die Stars der Branche ließen es am Donnerstag noch etwas ruhiger angehen.

Springreiter Felix Haßmann hat am Donnerstag die erste internationale Prüfung beim Weltcup-Turnier in Stuttgart gewonnen. Der Reiter aus dem westfälischen Lienen ritt im Eröffnungsspringen mit seinem Pferd Brazonado deutlich schneller als der für Österreich startende Max Kühner mit Vancouver Dreams. Auf Platz drei kam in dem Zeitspringen Gerrit Nieberg aus Münster mit Ben vor Patrich Stühlmeyer aus Osnabrück mit Quincy.

Dauer 1:15 min Tag eins bei der German Masters in Stuttgart Tag eins bei der German Masters in Stuttgart

Stars ließen es ruhig angehen

Während der auf schnelle Ritte spezialisierte Haßmann beim Auftakt in Stuttgart volles Tempo ging, ritten die meisten Stars beim Eröffnungsspringen ruhiger und nahmen Strafpunkte wegen Überschreitung des Zeitlimits in Kauf. Die Topreiter konzentrieren sich in Stuttgart auf das Masters am Freitag und den Großen Preis von Stuttgart, der am Sonntag zugleich die fünfte Weltcup-Station in der Westeuropa-Liga ist.

Stuttgart German Masters live Samstag, 16. November 2019

15:45 – 17:00 Uhr German Master im Gespannfahren & Springreiten

im SWR Fernsehen Sonntag, 17. November 2019

16:00 – 17:15 Uhr Großer Preis von Stuttgart (Springreiten)

im SWR Fernsehen

Den deutschen Reitern ist bei den bisherigen vier Stationen noch kein Sieg gelungen. In der Gesamtwertung des Weltcups führt der Schweizer Steve Guerdat mit 30 Punkten vor dem Schweden Peder Fredricson (28). Bester Deutscher ist Christian Kukuk aus Riesenbeck als Elfter (19). Zweite deutsche Station der Serie ist Mitte Januar Leipzig.