Dorothee Schneider aus Framersheim ist Deutsche Dressur-Meisterin. Auf "Showtime" verwies die 50-Jährige die sechsmalige Olympiasiegerin Isabell Werth auf Platz zwei.

Dressurreiterin Dorothee Schneider sicherte sich mit ihrem Pferd "Showtime" den Sieg im Grand Prix Special. Die 50-Jährige aus Framersheim siegte mit 80,745 Prozent. Werth kam mit Emilio (79,647) auf Rang zwei. Dritte wurde Jessica von Bredow-Werndl aus Tuntenhausen mit Dalera (79,588).

Schneider profitierte am Samstag in Balve (Nordrhein-Westfalen) von einem Werth-Fehler mit ihrem zweiten Pferd Bella Rose. Werth und die WM-Stute waren in Führung liegend als letztes Paar auf das Viereck gegangen. Nach einem nahezu perfekten Beginn ging Bella Rose im Anschluss an einen Fehler beim Angaloppieren aus der Passage zwischenzeitlich ihr ganz eigenes Programm. Werth schaffte es zwar, die 15-jährige Stute zu versammeln und den Special gewohnt präzise zu Ende zu bringen, doch die Fehler kosteten sie den Sieg mit ihrem Traumpferd.

Schneider mit Zweitpferd ""Sammy Davis Jr." auf Platz sieben

Kopfschüttelnd und mit einem breiten Grinsen im Gesicht quittierte Werth die außergewöhnliche Darbietung mit ihrem Paradepferd. "Wir brauchen sicher noch ein paar Prüfungen, bis sie wieder am oberen Limit ist", hatte sie bereits nach dem Grand Prix gesagt. Seit November war die Stute, mit der Werth bei der WM im September in Tryon zweimal Gold geholt hatte, nicht mehr im Wettbewerb gegangen, in Balve war Bella Rose zum ersten Mal überhaupt dabei.

Bei Deutschen Meisterschaften können die Reiter mit jeweils zwei Pferden antreten. Schneider ritt mit ihrem zweiten Pferd "Sammy Davis Jr." mit 75,451 Punkten auf Platz sieben.