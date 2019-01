per Mail teilen

Hans-Dieter Dreher und Rapphengst Embassy sind ein Traumpaar in der Reiterwelt. Dieses Jahr gewinnen sie den Großen Preis von Donaueschingen - für SWR-Reporterin Vanessa Sieck eines der Highlights 2018.

Völlig gelöst und mit einem breiten Grinsen im Gesicht sitzt Hans-Dieter Dreher im Sattel seines Rapphengstes Embassy. Immer wieder zeigt er auf ihn und macht allen in Donaueschingen deutlich: "Diesen Sieg verdanke ich nur ihm." Embassy nimmt die jubelnden Zuschauer gelassen. Er spaziert gemütlich über den Turnierplatz, als wäre nichts gewesen.

Es ist der 19. August 2018: Die Sonne scheint, so viele Zuschauer wie noch nie strömen auf das Turniergelände in Donaueschingen. Der Höhepunkt des Tages: der Große Preis. Mit am Start ist auch Vorjahressieger Hans-Dieter Dreher. 2017 gewann er auf Stute Berlina, dieses Mal sattelt er Embassy.

Rapphengst Embassy zieht alle Blicke auf sich

Der Rapphengst ist ein Traum von einem Pferd. Embassy hat so viel Ausstrahlung, dass er in jeder Situation alle Blicke auf sich zieht. Mit großem Abstand ist er mein Liebling unter den Springpferden. Der 17-Jährige springt kraftvoll, immer motiviert und mit solch einer Leichtigkeit, dass er mir jedes Mal ein Lächeln ins Gesicht zaubert.

Auch für Hans-Dieter Dreher ist dieser Hengst etwas ganz besonderes. Seit 2012 sind die beiden gemeinsam im Sport unterwegs. Ihr größter gemeinsamer Erfolg ist der Sieg beim Großen Preis von Stuttgart 2013. In den letzten zwei Jahren musste Embassy immer wieder pausieren, doch im Jahr 2018 startete der 17-Jährige ein beeindruckendes Comeback.

Heimspiel für Hans-Dieter Dreher

Für Hans-Dieter Dreher ist das große Turnier in Donaueschingen fast ein Heimspiel. Der Reiter aus Eimeldingen hat auch deswegen wieder nur ein Ziel: gewinnen! Im Normalparcours verläuft alles nach Plan. Embassy springt souverän und bringt keine Stange zu Fall.

Nur fünf Reiter haben sich für das Stechen qualifiziert. Doch der Parcours ist schwer, zu schwer für die ersten vier Paare. Alle sammeln Strafpunkte. Hans-Dieter Dreher reitet als Letzter, genau wie beim seinem Sieg 2017. Ein gutes Omen.

Hans-Dieter Dreher und Embassy triumphieren

Für den 46-Jährigen gibt es nur einen Plan: Weite Wege reiten, sich für jeden Sprung genügend Zeit nehmen und auf Sicherheit reiten. Die Zuschauer fiebern mit, ich ebenfalls - auch wenn ich als Reporterin - zumindest äußerlich - neutral bleiben muss.

Embassy hört seinem Reiter ganz genau zu, beweist was für ein gutes Team er und Hans-Dieter Dreher sind. Und tatsächlich: Der Plan geht auf, die beiden kommen ohne Fehler ins Ziel, gewinnen den Großen Preis von Donaueschingen.

So gelöst und emotional wie nach diesem Sieg habe ich Hans-Dieter Dreher noch nie erlebt. Dieser Erfolg mit seinem Herzenspferd etwas ganz besonderes - auch für mich.