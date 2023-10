Vellberg lockt am Wochenende Hunde-Sport-Fans an

Gut angeleitete Hunde können erstaunliche Parcours ablaufen und Hindernisse überwinden. Doch welche Teams am besten sind - das zeigt die Meisterschaft in Vellberg am Wochenende.

Die Deutsche Meisterschaft „Rally Obedience“ findet heute in Vellberg (Kreis Schwäbisch Hall) statt. Den ganzen Tag lang geht es bei dem Hundesport um Gehorsam, erklärt Amina Streichsbier von den Hohenloher Hundefreunden. Rally Obedience ist noch ein ganz junger Sport. Streichsbier erklärt, es gehe darum, dass ein Parcours mit verschiedenen Schildern und Sprüngen und Futterschalen gestellt werde und der Hund im Slalom drum laufen müsse und kein Futter fressen darf. Der Parcours wird zusammen mit dem Hundeführer und dem Hund abgelaufen. "Umso schneller man durch ist, umso weniger Fehler man hat, umso besser ist man. Am Samstag entscheidet sich, wer ins Finale am Sonntag kommt.