Nina Reichenbach ist zum fünften Mal Deutsche Meisterin im Trial geworden. Die 21-Jährige aus Ötisheim gehört damit zu den erfolgreichsten Mountainbikerinnen des Landes.

Die 21-jährige vom Radsportclub Bretten sicherte sich am Samstag im sächsischen Schönborn ihren fünften nationalen Titel im Fahrrad-Trial. Mit 920 von 1080 möglichen Punkten (für jedes überwundene Hindernis gibt es 10 Zähler) landete Reichenbach bei strömendem Regen mit großem Abstand vor Larena Hees (610 Punkte) und Celina Römmelt (140) Punkte auf Platz eins.



"Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass wieder ein Turnier stattfand. Ich hatte mich auch während der Corona-Pause vorbereitet, als würden Wettkämpfe stattfinden. Daher war ich voll im Training. Aber das war nochmal ein schöner Abschluss", freute sich Reichenbach.

Trial - das ist die hohe Kunst des Balancierens und hier gilt Nina Reichenbach als kreative und kraftvolle "Künstlerin" unter den Radsportlern. Das Gelände in Schönborn hatten die Veranstalter speziell hergerichtet: Im Lausitzer Sand mit Spuren einstiger Braunkohlefördertage lagen fünf Tonnen schwere Findlinge aus dem Tagebau, riesige Reifen, Beton-Rohre und zementierte Überbleibsel aus dem Straßenbau – und über diesen Hindernis-Parcours mussten die Trialer zwei Minuten lang zeigen, wie es mit Balance, Konzentration, Körperbeherrschung und Fitness aussieht. Denn mit dem Bike muss auf bzw. über die Hindernisse gefahren werden, ohne einen Fuß auf den Boden zu setzen.

Reichenbach ging als Favoritin ins Rennen

Nina Reichenbach beherrschte ihr Rad in jeder Situation, hüpfte und sprang spielerisch über alles, was ihr im Weg lag. Ihrer Rolle als Favoritin wurde die dreimalige Weltmeisterin dann auch bei den Deutschen Meisterschaften gerecht: Am Ende des letzten Wettbewerbes in einer auch von Corona durcheinander gewirbelten Saison hatte die Ötisheimerin die meisten Hindernisse ohne Strafpunkte gemeistert und sich zum fünften Mal zur Deutschen Meisterin gekührt.