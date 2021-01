Nach 21 Etappen und 3.470 Kilometern ist die Tour de France 2020 Geschichte. Für den Ravensburger Emanuel Buchmann lief es nicht nach Plan. Die Tour-Debütanten aus dem Südwesten, Jonas Koch und Max Walscheid, haben hingegen ihre Ziele erreicht.

"Es ging mir schon mal besser" oder "ich bin nicht bei 100 Prozent" waren während der Tour häufig gehörte Sätze von Emanuel Buchmann. Nach dem vierten Platz im Vorjahr hatte der Kletter-Spezialist dem Rennen mit großen Ambitionen entgegengeblickt. Allerdings hatte der Ravensburger den Kampf um das Gelbe Trikot nach seinem Sturz vor der Tour schnell aufgeben müssen. Nach den Bergetappen in den Pyrenäen lag Buchmann über fünf Minuten hinter den Spitzenfahrern.

"Es werden wieder bessere Zeiten kommen"

"Allzu viel Positives nehme ich nicht mit", sagte Buchmann, der nach seinem 38. Rang im Gesamtklassement vollmundig ankündigte: "Ich versuche es nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Ich bin davon überzeugt, dass ich deutlich mehr kann, als ich dieses Jahr gezeigt habe. Es werden wieder bessere Zeiten kommen."

Statt des Podests in Paris wurden es am Ende über zwei Stunden Rückstand. Buchmann, der im Vorfeld der Tour schwer gestürzt war, konnte sein Potenzial wegen der Blessuren nie ausschöpfen und rollte seit dem ersten Ruhetag nur noch mit. Er wird 2021 einen neuen Anlauf wagen.

Max Walscheid mit überzeugendem Tour-de-France-Debüt

Der Newcomer Max Walscheid aus Neuwied spielte bei seiner Tour-Premiere nur eine Nebenrolle und landete am Ende auf Platz 134. Trotzdem hat er überzeugt: Anfangs schaffte er mit seinen 1,99 Meter Körpergröße im Massensprint Räume für seinen Teamkollegen Giacomo Nizzolo. Nach dessen Ausstieg hatte Walscheid (NTT Pro Cycling) in den Flach-Etappen selbst mehr Freiraum. Vereinzelt zeigte er sich als Ausreißer. Wie zum Beispiel auf der zwölften Etappe: Eigentlich ist Walscheid Edelhelfer für seinen Teamkapitän, durfte an diesem Tag aber auf eigene Rechnung fahren. Er blieb in einer kleinen Spitzengruppe 165 km lang an der Spitze, bevor er vom Hauptfeld eingeholt wurde. Zum großen Finale, auf der letzten Etappe nach Paris zeigte der Neuwieder dann nochmal was in ihm steckt: Er mischte beim Zielsprint mit wurde auf der 21. Etappe starker Zehnter.

Wertvolle Tour-Erfahrung für Jonas Koch

Jonas Koch aus Rottweil war auch zum ersten Mal bei der Tour de France dabei. Er fuhr eine sehr engagierte erste Tour-Woche für sein CCC Team und war bei den Sprint-Entscheidungen in Nizza und Sisteron zweimal der beste Deutsche - wenngleich nur auf den Plätzen 21 und 13. Koch sammelte wertvolle Erfahrungen und machte sich für andere Teams interessant. Nach einem Sturz auf der zehnten Etappe war von Koch in den Bergen aber nicht mehr viel zu sehen. Trotzdem hat er sein großes Ziel, überhaupt in Paris ankommen, erreicht.