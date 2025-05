Straßenrad-DM in der Westpfalz: Highlight Betzenberg aus dem Programm genommen

Die Straßenrad-DM bleibt im Südwesten: Nach Bad Dürrheim und Donaueschingen 2024, finden die Rennen in diesem Jahr in der Pfalz statt. Ein geplantes Highlight muss dabei ausfallen.

Die deutschen Meisterschaften im Straßenradsport 2025 sollten in Kaiserslautern stattfinden, nun liegen die Strecken in der Westpfalz. Start und Ziel befinden sich in Linden. Vom 27. bis 29. Juni trifft sich die deutsche Elite der Männer und Frauen sowie der Juniorinnen und Junioren in der Pfalz.

"Das ist eine meisterschaftswürdige Strecke. Die topografischen Gegebenheiten versprechen sehr spannende Titelkämpfe in der Westpfalz," erklärte Vize-Präsident Günter Schabel vom Bund Deutscher Radfahrer.

Betzenberg als Highlight fällt aus

Der 19,8 Kilometer lange Rundkurs ist mit jeweils 339 Höhenmetern anspruchsvoll und soll bei den Männern elf Mal absolviert werden. Die Strecke führt von Linden über Queidersbach und Schweinstal.

Ursprünglich sollte der Kurs am Fritz-Walter-Stadion auf dem Betzenberg vorbeiführen. Das geplante Highlight musste allerdings aufgrund "technischer Probleme" aus dem Programm genommen werden. Fest steht auch der Kurs für das Einzelzeitfahren, das in Ramstein ausgetragen wird. Auch die 21,5 Kilomter lange strecke weist einige Steigungen aus.

Im vergangenen Jahr bei den Meisterschaften in Bad Dürrheim hatte Marco Brenner im Straßenrennen gewonnen, Nils Politt vom Spitzenteam UAE Emirates-XRG sicherte sich den Sieg im Zeitfahren. Bei den Frauen heißen die Titelverteidigerinnen Franziska Koch (Straße) und Mieke Kröger (Zeitfahren).