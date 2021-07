Kaum Frischluft, wenig Bewegung und fast nur Reis mit Sojasoße - nach dem Wahl-Freiburger Simon Geschke beschweren sich immer mehr corona-positive Sportlerinnen und Sportler über den "Olympia-Knast" von Tokio.

Simon Geschke ist wieder ein halbwegs glücklicher Mensch. Zwar darf der Berliner sein Hotel in Tokio immer noch nicht verlassen, doch zwei Care-Pakete des Deutschen Olympischen Sportbundes zauberten ihm wenigstens ein Lächeln aufs Gesicht. "Heute ist ein guter Tag", teilte Geschke zunächst über Instagram mit. Da hatte der Veganer ein Ernährungspaket sowie ein Rad samt Rolle erhalten. So konnte er am Mittwochmorgen wenigsten auf der Rolle am olympischen Einzelzeitfahren "teilnehmen".

Deutsche Botschaft eilt Geschke zu Hilfe

Zudem habe sich mittlerweile die deutsche Botschaft eingeschaltet. "Mit dem Argument, dass mein CT-Wert sehr gut war und dass das nach europäischen und Gesetzen sogar Reisen ermöglicht, wurde ich heute schon getestet", sagte er in einer Video-Botschaft an SWR Sport. Sollte dieser und ein weiterer PCR-Test negativ sein, könne er schon in wenigen Tagen wieder zurück nach Deutschland.

Niederländische Profis ärgern sich über den "Olympia-Knast"

Für Geschke gibt es also Aussicht auf Besserung. Sechs positiv auf das Corona-Virus getestete Olympia-Teilnehmer aus den Niederlanden klagen noch immer über gefängnisartige Zustände im Quarantäne-Hotel. Sie selbst und die anderen Sportler säßen seit Tagen ohne frische Luft in ihren Hotelzimmern fest und dürften ihren "Olympia-Knast" nur einmal täglich verlassen, um sich Essen abzuholen - das auch noch "jeden Tag das Gleiche" sei, schilderte Taekwondo-Kämpferin Reshmie Oogink.

Sie haben sich mit einem Sitzstreik wenigstens das Recht auf eine Viertelstunde Frischluft pro Tag erkämpft. Nach sieben oder acht Stunden und längeren Verhandlungen habe die Hotelleitung schließlich eingewilligt, dass die Sportler künftig einmal täglich unter Aufsicht eine Viertelstunde lang an einem offenen Fenster stehen dürfen, sagte die Niederländische Skateboarderin Candy Jacobs. Die ihr Hotel-Zimmer ebenfalls zu Trainingszwecken nutzt.

DOSB-Präsident Hörmann mit Mitgefühl und Zustimmung

DOSB-Präsident Alfons Hörmann zeigte zwar Mitgefühl und versprach weitere Anstrengungen, um Geschke so bald wie möglich aus der Quarantäne zu befreien. Der Chef des Dachverbands sagte der Deutschen Presse-Agentur zu den grundsätzlichen Maßnahmen der japanischen Behörden aber auch: "Als Verantwortungsträger und Delegationsleiter sage ich: Es ist gut und richtig und wichtig, dass so konsequent agiert wird." Das stringente Vorgehen der Organisatoren finde die "uneingeschränkte Zustimmung" des DOSB. "Auch wenn man als Mensch sagt: Verdammt, es ist sehr lästig", fügte Hörmann hinzu.