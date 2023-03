per Mail teilen

Am 16. Juli 2023 findet in und um die schwäbische Landeshauptstadt der "Women's Cycling Grand Prix Stuttgart & Region" statt.

Die ehemalige Radfahrerin Lisa Brennauer hat als Sportliche Leiterin des Rennens den Kurs gestaltet. Los geht's in Tamm im Kreis Ludwigsburg. Von dort führt die Strecke durch die Region Stuttgart, bevor sich das Rennen dann in der Schwabenmetropole entscheidet. Zunächst führen vier Zielrunden durch Stuttgarts Westen und Süden, bevor nach 105 Kilometern am Marienplatz das Ziel erreicht wird.

Am "Women's Cycling Grand Prix Stuttgart & Region" nehmen insgesamt 20 Mannschaften aus zehn Nationen teil. Darunter befinden sich Teams der Women's WorldTour, aus dem Kontinental-Bereich und auch Nationalmannschaften.

"Ein Highlight im Stuttgarter Radsport"

"Das neue Profi-Rennen im Frauenradsport ist ein Highlight im Stuttgarter Radsport", sagte Dr. Clemens Maier, Bürgermeister für Sicherheit, Ordnung und Sport der Stadt Stuttgart.