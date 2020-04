Durch die Corona-Pandemie findet bei den Radfahrern gerade kein einziges Rennen statt - zumindest nicht auf der Straße. Die Radprofis haben eine Alternative gefunden.

Und sie fahren doch. Die Radprofis. Am Mittwoch zum Beispiel von Agarn nach Leukerbad. 26,6 Kilometer, 1200 Höhenmeter. Und das: virtuell. Auf einer Online-Trainingsplattform treten derzeit 19 Teams zu je drei Fahrern gegeneinander an, bei der Tour de Suisse digital ("Digital Swiss 5"). Eine Stunde am späten Nachmittag. Die Fahrer wechseln jeden Tag, also wird es keine Gesamtwertung geben.

Freiburger Simon Geschke radelte zu Hause mit

"Für mich war es das erste Rennen dieser Art. Ich war nicht so begeistert", sagt Simon Geschke (Team CCC) der am Mittwoch sein erstes virtuellen Rennen gefahren ist. "Ich fahr' lieber richtige Rennen. Das ist eine nette Idee, aber es ist mehr wie ein Zeitfahren auf der Rolle."

Dauer 0:47 min Radprofi Simon Geschke fährt virtuelles Radrennen Durch die Corona-Pandemie findet bei den Radfahrern gerade kein einziges Rennen statt - zumindest nicht auf der Straße. Die Radprofis haben aber eine Alternative gefunden.

Geschke kam dann auch eher im hinteren Drittel des Starterfeldes ins Ziel. Die erste Etappe gewann der zweimalige Zeitfahrweltmeister Rohan Dennis aus Australien (Team Ineos). Die einzelnen Fahrer sitzen zu Hause auf der Rolle, ihre Leistungsdaten - Geschwindigkeit, Wattzahlen und Tretfrequenz - werden auf dem Bildschirm angezeigt. Dort fahren Avatare der Athleten auf einem Parcours, der zum Teil reale Videos der Strecke zeigt. Im Schweizer Fernsehen werden die Etappen live gezeigt und kommentiert. "Dennoch ist es kein Vergleich zu einem richtigen Radrennen, nicht so spannend", meint Simon Geschke.

Training im Schwarzwald für die Tour de France?

Der Berliner, der schon viele Jahre in Freiburg lebt, kann weiter draußen trainieren, in idealem Gelände mit dem Schwarzwald vor der Tür und der Rheinebene. Drei bis vier Stunden täglich ist Geschke unterwegs, zweimal pro Woche auch mit dem Mountainbike. Er war gut in die Saison gestartet, mit einem Podiumsplatz bei der Tour Down Under in Australien.

Dauer 0:30 min So geht Simon Geschke jetzt vor So geht Simon Geschke jetzt vor

Und bei der Tour de France würde er gerne seinen Coup von 2015 wiederholen, als er mit einer begeisternden Soloflucht in den Alpen eine Etappe gewann. Geschke ist sicher, dass die Tour stattfinden wird. Im Zweifel auch ohne Zuschauer. Denn die Sponsoren brauchen die Tour.

Dauer 0:21 min Simon Geschke: "Die Tour de France ist das Größte" Simon Geschke: "Die Tour de France ist das Größte"

"Es wäre keine Hilfe, wenn die Tour ausfällt. Die macht siebzig bis achtzig Prozent des Marketings aus, mehr als alle anderen zusammen." Simon Geschke, Radprofi aus Freiburg

Sorge um Sponsoren

Geschkes Team wird von CCC gesponsort, einer polnischen Firma, die in ganz Europa Schuhläden betreibt. Das Geschäft ruht derzeit fast komplett. "Es wird gerade verhandelt", sagt Geschke. "Vorgesehen ist, dass wir Fahrer die nächsten drei Monate gar kein Gehalt bekommen, das nächste Quartal dann sechzig Prozent. Danach hoffen wir, wieder zur Normalität zurückkehren zu können."

Dauer 0:16 min Das ist der "Plan B" von Simon Geschke Das ist der "Plan B" von Simon Geschke

Betreuerstab wegen Corona-Krise entlassen

Bei CCC wurde, wie bei den meisten Radrennställten, der ganze Betreuerstab entlassen. Eingestellt werden sie erst wieder, wenn der Rennbetrieb wieder startet. Derzeit findet der nur virtuell statt – "Rollenspiele" sozusagen.

Einen Plan B hat Simon Geschke noch nicht. Denn eigentlich, so sagt der 34-Jährige, wollte er noch zwei, drei Jahre als Radprofi aktiv sein.