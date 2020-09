Udo Bölts hat von 1992 bis 2003, also insgesamt zwölfmal, in ununterbrochener Reihenfolge an der Tour de France teilgenommen - und kam immer ins Ziel. Der 54-Jährige kennt quasi jeden Tour-Berg. Im Interview mit SWR Sport spricht der Pfälzer über seine Erwartungen an die Frankreich-Rundfahrt 2020.

SWR Sport: Udo Bölts, wie groß ist die Vorfreude auf die Tour de France, die ja coronabedingt keine normale ist?

Udo Bölts: Ich als Zuschauer, der ich jetzt ja bin, freue mich auf die Fernseh-Übertragungen, dass es wieder Radrennen gibt und dass es jetzt, nach dem doch relativ sportlosen Sommer, wieder losgeht.

Befürworten Sie eine Tour de France unter den aktuellen Bedingungen? Oder sind Sie persönlich eher dagegen?

Ich sehe das von zwei Seiten. Auf der einen Seite sage ich, man hätte mal drauf verzichten können. Wie auch auf den Fußball oder andere Sportevents. Auf der anderen Seite ist der Radsport nicht mit den Geldern gesegnet, wie beispielsweise die Champions League oder die Bundesliga. Die Teams sind darauf angewiesen, dass sie wieder starten können, dass sie wieder Werbung machen können für ihre Sponsoren, sonst würde es nach so einem Jahr, wo doch nichts war, für einige Teams relativ eng. Klar, als Rennfahrer weiß ich, wie man sich freut, wenn es wieder losgeht. Als Zuschauer oder als Außenstehender ist natürlich ein wenig Skepsis angebracht.

Sie haben gerade eben die Werbeeinnahmen angesprochen. Ist es nicht vielleicht auch mit ein Grund, dass die Tour de France fährt, weil Werbeinteressen vor Gesundheitsinteressen gestellt werden?

Ja, das wird wohl schon so sein. Es ist ganz klar, dass die Städte bezahlen für ihre Etappenankünfte und die Sponsoren leben natürlich auch von den von der Übertragung im Fernsehen. Und alle wollen ja, dass es weitergeht. Ich glaube, dass das mit mit den Zuschauern ganz gut regulierbar ist. Da kann die Polizei am Berg unten abriegeln und sagen "okay, wir lassen nicht so viele Leute hoch". Das ist jetzt nicht wie in einem Fußballstadion oder bei einem Rockkonzert. Das ist schon ein kleiner Unterschied.

Ist es auch für die Fahrer das Gleiche? Wenn der Berg unten mehr oder weniger abgeriegelt wird und nur ein paar Zuschauer nach oben dürfen?

Es ist schon ein Unterschied. Der Sport lebt natürlich auch von seinen Zuschauern. Beim Radsport zahlt der Zuschauer keinen Eintritt. Da steht ein internationales Publikum am Berg. Da grillt am Abend der Franzose mit dem Belgier und teilt seinen Rotwein mit dem Deutschen. Dieses Flair wird es in diesem Jahr bestimmt nicht haben. Das macht die Tour aber auch aus. Ohne Zuschauer ist es nicht dasselbe.

Fehlt den Fahrern vielleicht auch der letzte Schub der letzte Push, um noch einmal Vollgas zu geben, wenn weniger Zuschauer da sind?

Die Letzten bei der Tour de France bekommen auch noch Beifall und werden angefeuert. Und wenn die dann alleine hochfahren, dann ist das schon bisschen einsam und vielleicht nicht so motivierend. Die Ersten, die werden natürlich auf ihre Gegner konzentriert sein, auf die jeweilige Rennsituation, die werden das nicht so merken.

Die Tour de France ist natürlich auch ein großer Organisationsaufwand für die Teams. Dazu kommen noch die Hygieneauflagen in diesem Jahr. Ist das überhaupt machbar für die Teams, da alle Regeln und Formalien einzuhalten?

Ich glaube, das wird ganz ganz schwer. Es gibt ja einen sogenannten Punktekatalog für die Teams. Für einen Schnupfen im Team bekommt man beispielsweise einen Punkt und dann wird das weiter beobachtet. Wenn das so ist, dass beispielsweise die Mannschaft des Gelb-Trägers zwei Tage vor Ende das Rennen verlassen muss, dann wird man sich natürlich fragen, ob das sein musste, musste man die Tour de France überhaupt machen. Das hängt alles in der Luft, das kann in Moment keiner beantworten.

Sprechen wir noch über das Sportliche, über Emanuel Buchmann. Es ist ja noch die Frage, ob er fährt. Wenn er denn mitfährt, wie schätzen Sie denn seine Chancen ein?

Er hat ja letztes Jahr bewiesen, dass er vorne mitfahren kann, aber es ist natürlich noch mal ein Unterschied, Vierter zu werden oder zu gewinnen. Ich glaube schon, dass er wieder in der Form auftreten wird, um das Podium mitzufahren. Aber gewinnen? Das wird ganz schwer für ihn, da gibt es andere Favoriten. Das hat man auch schon auf den Rundfahrten gesehen. Wenn man gewinnen will, muss man auch den Mitfavoriten wegfahren können. Er kann mitfahren. Aber wegfahren? Ich glaube, das ist noch ein Jahr zu früh.

Wer ist Ihr Favorit auf den Gesamtsieg und warum?

Primoz Roglic. Er hat ein unheimlich starkes Team. Er kann Zeitfahren, er ist sehr gut im Hochgebirge. Und er hat ein Team, da fährt ja auch Tony Martin mit, das ihn auf den Flachetappen unterstützt. Und mit Jumbo-Visma-Kollege Tom Dumoulin hat er den wertvollsten Edelhelfer neben sich.