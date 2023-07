Koppenburg und Lippert beenden Tour de France Femmes in den Top 20

Zum zweiten Mal fand in diesem Jahr die Tour de France der Frauen statt. 956 Kilometer haben die Fahrerinnen in den letzten acht Tagen zurückgelegt. Mit dabei auch Liane Lippert aus Friedrichshafen und Clara Koppenburg aus Lörrach. Zum Abschluss der Frankreich-Rundfahrt gab es am Sonntag noch ein Einzel-Zeitfahren.