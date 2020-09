Die Hoffnung war groß. Der Ravensburger Radprofi Emanuel Buchmann wollte bei der diesjährigen Tour de France wieder ganz vorne mitfahren. Die Ernüchterung kam in den Pyrenäen.

Berge kann er ja eigentlich. Aber als es zum ersten Mal richtig steil wurde bei der diesjährigen Tour de France, da musste Emanuel Buchmann die Konkurrenz ziehen lassen. Ernüchternd waren für ihn die beiden Pyrenäen-Teilstücke. Im Anschluss fast sechs Minuten Rückstand auf den aktuell Führenden. Das Ziel "Gesamtsieg" nicht mehr zu erreichen. Der Frust konnte auf der fünfstündigen Fahrt nach der Etappe am Sonntag im Teambus nicht abgebaut werden, gab Buchmann zu. Und der anschließende Abend im neuen Quartier war kein gemütlicher.

Körperlich nicht fit

Voller Zuversicht ging der Ravensburger Buchmann in die verspätet gestartet Radsaison. Er zeigte sich auch in guter Form. Bis zu seinem Sturz bei der Dauphiné-Rundfahrt zwei Wochen vor Tour-Beginn. Davon erholte er sich nicht mehr. "Ich bin einfach nicht bei 100 Prozent. Mir fehlen 15 bis 20 Watt an Leistung", so Buchmann. Und Regeneration bei laufendem Tour-Betrieb ist nun mal nicht möglich. Also muss ein neues Ziel in Frankreich gesteckt werden.

Neustart im Kopf

Auch das Podium in Paris ist für Emanuel Buchmann in diesem Jahr außer Reichweite, prognostiziert ARD-Experte Fabian Wegmann. Selbst die Chance auf eine Top-Ten-Platzierung schreibt der Radprofi für sich ab. Ein Tagessieg wäre vielleicht noch ein Ziel, wenn die Tour de France die Alpen erreicht.

Aber neben dem Körper muss bei Emanuel Buchmann dafür auch der Kopf wieder mitspielen. Und der hat mit diesem Rückschlag einen ordentlichen Knacks verpasst bekommen. "Das ist kein schönes Gefühl", sagt der Ravensburger.