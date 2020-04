Das letzte der Großen Sommersport-Monumente wehrt sich weiter gegen die Absage. Eine Verschiebung des ursprünglichen Starttermins der Tour de France war schon länger unausweichlich. "Es ist gut, dass es einen offiziellen Termin gibt", sagt der Ravensburger Radstar Emanuel Buchmann.

Als Frankreichs Staatspräsident Macron am Ostermontag größere Veranstaltungen bis Mitte Juli untersagte, herrschte Klarheit. Jetzt will die Tour Ende August starten. "Es ist natürlich gut, dass es jetzt einen offiziellen Termin gibt, auf den man sich vorbereiten kann. Der Termin ist natürlich spät, zwei Monate später als ursprünglich geplant. Aber besser man hat jetzt Klarheit und weiß, auf was man sich vorbereitet", so der Ravensburger Radstar Emanuel Buchmann gegenüber SWR Sport. Die deutschen Radmeisterschaften in Stuttgart sollen am 23.August stattfinden.

An diesem Dienstag informierte der Tourdirektor Christian Prud’homme die Bürgermeister der Start-und Zielorte der kommenden Tour, heute machte er es offiziell, nach Rücksprachen mit dem Weltradsportverband UCI - am 29. August soll in Nizza der Startschuß für die Tour de France 2021 fallen, es folgen 21 Etappen wie geplant mit dem traditionellen Ziel auf den Champs-Elysées. Mit Zuschauern. Denn die Alternative, unter Ausschluss der Öffentlichkeit das Rennen zu fahren, hatten die Austragungsorte der Tour abgelehnt: Kein Publikum, keine Einnahmen in den Orten, keine Stimmung.

Die Tour de France ist das Zugpferd des Radsports. Bis zu 80 Prozent ihres Werbewertes erzielen die Sponsoren dort. Etwas zugespitzt formuliert: fällt die Tour aus, kann der Radsport erstmal dicht machen. Mindestens drei Wochen Vorbereitung braucht es für die Tourstarter, darunter auch Rennen, die den Athleten auf die Belastungen einer Tour einstimmen. Deswegen hätte auch ein Starttermin der Tour de France Ende Juli nicht funktioniert.

Emanuel Buchmann trainiert auf der Straße - seine Kollegen in Italien & Spanien auf dem Hometrainer

Emanuel Buchmann trainiert unverdrossen, bis zu sieben Stunden am Tag auf den Straßen rund um seinen Wohnort Bregenz. Seinen Kollegen in Frankreich oder Italien bleibt weiterhin nur der Hometrainer. "Das ist natürlich richtig hart, wenn man auf Dauer nur auf dem Hometrainer arbeiten kann. Gerade in Spanien sind es jetzt schon sechs Wochen. Auf dem Hometrainer ist ein richtiges Training wie auf der Straße nicht möglich über so eine lange Zeit."

Nun also: weiter im Prinzip Hoffnung. Das gilt auch für die Deutschen Radmeisterschaften in Stuttgart. Sie waren auf den 19.-21. Juni terminiert, das Wochenende vor dem Tourstart, wenn überall in der Radsportwelt die nationalen Meisterschaften ausgetragen werden. Und dieses Prinzip behält die UCI nun bei. So soll die Rad-DM nun vom 21.-23. Ausgust über die Bühne gehen. Die Stadt und der Verband Region Stuttgart muss allerdings noch zustimmen. Auch mit Blick auf die ursprünglich geplanten Jedermann-Rennen. "Gesundheit und Schutz der Teilnehmer und der Zuschauer muss immer im Vordergrund stehen", sagt der Organisator Albrecht Röder von der FREUNDE Eventagentur.

Aber für dieses Wochenende ist auch die Deutschlandtour geplant. Was geschieht damit? Fällt sie aus, weil die UCI erstmal die World-Tour-Rennen terminieren will? Und weil vielleicht die Etappenstädte ihre Prioritäten verschieben? Für die Deutschlandtour 2021 steht eigentlich Stuttgart schon als Finalort fest. Aber was ist schon sicher in diesen Zeiten.