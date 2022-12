Stuttgart startet ein neues Frauen-Radrennen

Drei-Klassen-Gesellschaft im internationalen Radsport

Der internationale Radsport ist in unterschiedliche Klassen eingeteilt. Ganz oben fahren die "World Teams", deren Fahrerinnen bei den World-Tour-Klassikern in ganz Europa und zweimal in China starten. Die "Continental Teams" fahren ihre Meisterschaften jeweils in Afrika, Amerika, Asien, Europa und Ozeanien aus. Dazwischen sind die "Pro Teams". Die fahren auf Einladung den einen oder anderen Klassiker, starten ansonsten aber in ihrer kontinentalen Rennserie.