An diesem Wochenende finden in Baden-Württemberg die Deutschen Straßenrad-Meisterschaften statt. Viele Topfahrer werden dabei sein, auch Profi Nico Denz aus Waldshut-Tiengen hat Chancen auf den Titel. SWR Sport hat den Familienmenschen besucht.

Nico Denz gehört zu den besten Radsportlern Deutschlands. In Waldshut-Tiengen, direkt an der Grenze zur Schweiz, ist er zu Hause. Tausende von Radkilometern ist er dort schon gefahren. Doch eigentlich ist er als Profiradsportler ja eh fast das ganze Jahr unterwegs, wie er SWR Sport erzählt. "Ich war im November in Girona, im Dezember auf Mallorca, im Januar auf Gran Canaria und nochmal auf Mallorca im Februar. Dann Wettkämpfe, dann in der Sierra Nevada. Also ich bin seit November durchweg unterwegs."

Deutsche Straßenrad-Meisterschaften quasi vor der Haustür

Am kommenden Sonntag kann der 29-Jährige bei den Deutschen Meisterschaften im Schwarzwald aber endlich mal wieder vor der eigenen Haustür an den Start gehen. Auf der Strecke zwischen Donaueschingen und Bad Dürrheim sind insgesamt 215 Kilometer und 2.890 Höhenmeter zu absolvieren. Und Lokalmatador Denz hat durchaus Ambitionen.

"Ich habe eine ganze Sammlung an Silber- und Bronze-Medaillen über verschiedene Disziplinen hinweg, auf der Bahn, auf der Straße," blickt er auf seine Medaillensammlung. "Aber für ganz nach oben hat es leider noch nie gereicht. Das ist aber noch auf meiner To-Do-Liste."

Denz' Erfolgsgeschichte beim Giro d'Italia

Ehrgeiz, Talent und eine große Portion Trainingsfleiß zeichnen Nico Denz aus. Der Edelhelfer im Bora-hansgrohe-Rennstall ist in der Form seines Lebens. Beim diesjährigen Giro d'Italia überraschte er die Weltelite, gewann zwei der insgesamt 21 Etappen. Der absolute Karrierehöhepunkt für den Radprofi aus dem Schwarzwald: "Als ich dann die Linie überquert hatte, war das pure Emotion für mich", erinnert sich Denz. "Ich habe seit fünf Jahren auf diesen Moment gewartet."

Denn bis zum Giro-Start konnte Denz in insgesamt zehn Profi-Jahren gerade einmal drei Siege feiern. Seine Karriere verlief auch eher ungewöhnlich. Nach seinem Abitur ging Denz nach Frankreich und schloss sich dem Nachwuchsteam von AG2R an. Erst 2021 wechselte er zum deutsch-niederländischen DSM-Team, ehe es Anfang dieses Jahres bei Bora weiterging. Dort kommt ihm eigentlich eher die Rolle des klassischen Helfers für die Kapitäne zu - bis er durch den zweifachen Etappen-Erfolg beim Giro selbst in die Schlagzeilen fuhr.

Familienmensch Nico Denz

Aber nicht der Erfolg, sondern die Familie stehen für den zweifachen Vater an erster Stelle - auch wenn diese aufgrund seines Berufes natürlich öfter zurückstecken muss. Trotzdem geben ihm seine Frau und die Kinder den Rückhalt, aus dem der BWL-Student die notwendige Kraft und Energie für schwere Radetappen und harte Trainingseinheiten zieht. "Für mich ist Familie extrem wichtig. Gerade wenn man so viel unterwegs ist, braucht man einfach einen Punkt, an den man zurückkehren kann und sich wieder erholen kann - quasi als Reset-Punkt."

Auf diesen "Reset-Punkt" wird Denz wahrscheinlich noch eine Weile zurückgreifen. Denn mit 29 Jahren hat er noch einige gute Jahre im Radsport vor sich. Vieles hat er schon erreicht, doch ein großes Ziel hat er noch: einmal die Tour de France fahren und in Paris ankommen.